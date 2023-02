Che fine ha fatto Margot Sikabonyi? | Dopo l’addio la sua vita è cambiata drasticamente

Ecco di cosa si occupa oggi Margot Sikabonyi, la Maria della fortunata Un medico in famiglia, dopo l’addio alla serie.

Chi ha seguito Un medico in famiglia si ricorderà di Maria Martini, la prima figlia di Elena e Lele. La ragazza, che nel corso della serie è diventata poi una donna, è stata interpretata da Margot Sikabonyi. Nata da madre canadese e padre ungherese, ha studiato prima a Roma per la maturità e poi si è trasferita a Parigi per studiare recitazione presso Cours Simon.

Sikabonyi aveva anche altre passioni oltre alla recitazione, come l’archeologia, la storia dell’arte, la danza, sia quella classica che moderna, e il canto. L’attrice è una donna dai tanti interessi che, in un modo o nell’altro, è riuscita a coltivare nonostante i suoi impegni in televisione.

L’attrice ha recitato in diverse serie e fiction, come I ragazzi del muretto 3, Caro maestro 2 e anche nel film Ardena di Luca Barbareschi. Il vero successo però è arrivato con Un medico in famiglia, che l’ha tenuta impegnata per più di 15 anni, da quando era adolescente fino al compimento dei 33 anni.

La carriera di Margot Sikabonyi

I telespettatori sono entrati subito in sintonia col personaggio di Maria Martini, perché Margot Sikabonyi è riuscita a interpretarlo al meglio e a trasmettere le emozioni della ragazza, anche durante le scene più difficili. Sikabonyi ha anche interpretato Lisa ne I Cesaroni, per tre puntate, e ha girato la miniserie Sotto il cielo di Roma dove ha vestito i panni di suor Nadia.

Non tutti lo sanno, ma l’attrice ha avuto una relazione con Pietro Sermonti: i due si sono conosciuti proprio sul set della terza stagione di Un medico in famiglia. I due attori sono stati insieme dal 2003 al 2009, poi la storia è finita; dal 2013 l’attrice è legata sentimentalmente a Jacopo Lupi, suo attuale compagno, col quale ha avuto due figli.

Cosa fa ora?

Molti si sono chiesti che fine abbia fatto Sikabonyi dopo la conclusione di Un medico in famiglia. L’attrice infatti ha raggiunto un’enorme popolarità interpretando la figlia di Elena e Lele, ma poi la sua presenza nelle fiction si è ridotta. Cosa sappiamo di lei oggi? L’attrice ha 40 anni e ha mantenuto la bellezza con la quale l’abbiamo conosciuta. Dopo l’esperienza in televisione, oggi si dedica ad altro.

Sappiamo infatti che è molto attiva su Instagram come insegnante di Yoga ed Health Coach; inoltre, ha scritto un libro: Respira! Alla ricerca della calma nel caos, proprio legato ai principi di cui si occupa oggi. Nel corso degli anni l’attrice si è allontanata un po’ dalla recitazione per dedicarsi ad altri ambiti lavorativi.