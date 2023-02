Amadeus: dopo Sanremo è arrivata quella telefonata | Com’è successo

Amadeus racconta il retroscena dopo l’accaduto: la scena sul palco del Festival di Sanremo e le scuse arrivate troppo tardi.

Anche la 73esima edizione del Festival di Sanremo è giunta al termine e non si è fatta mancare momenti trash e inaspettati. Tra questi, sicuramente rimarrà impressa nella mente delle persone la pazzia di Blanco che, per via di un problema tecnico che non gli permetteva di sentire la sua voce in cuffia, è stato preso da un attimo di ira e ha calciato la composizione di rose sul palco.

Sul momento nessuno capiva cosa stesse succedendo e alla vista di quei fiori rovinati molte persone hanno iniziato a criticarlo. In sala moltissimi spettatori hanno riservato per lui fischi e boati, altri hanno usato i social per esprimere il loro disprezzo e altri ancora, invece, non si sono espressi.

Il suo gesto repentino ha lasciato di stucco tutti e ancora non è chiaro se si sia trattato di impulsività o strategia. Quello che è certo è che il giorno dopo durante la conferenza con i giornalisti non sono mancate domande sull’accaduto. La stampa ha voluto approfondire l’argomento, in particolare voleva sapere quale fosse la posizione di Amadeus, oltre che i retroscena. Il conduttore del Festival con molta sincerità ha risposto alle domande eliminando ogni curiosità.

La telefonata tra Amadeus e Blanco

Prima di tutto, Amadeus ha preso le difese di Blanco: “Ha solo 20 anni, ha scatenato la rabbia sui fiori, non per mancare di rispetto a Sanremo“, ha chiosato. Un giornalista gli ha chiesto se quello che era avvenuto sul palco fosse parte dello show, quindi programmato. Amadeus ha risposto che “era previsto che lui facesse qualcosa, anche un calcio, mi era stato detto che poteva coricarsi, fare qualcosa di particolare”.

Inoltre, il conduttore e direttore artistico di Sanremo ha raccontato alla stampa di essersi sentito telefonicamente con il giovane cantante proprio il giorno dopo. Durante la telefonata Blanco si sarebbe detto dispiaciuto per quanto accaduto, arrivando a scusarsi nei confronti del conduttore e di tutti il Festival.

Cosa pensa Amadeus del gesto di Blanco

Forse, il giovane cantante ha capito che avrebbe potuto gestire meglio la situazione, senza lasciarsi andare a quell’attacco di ira incontrollabile.

Il conduttore ha giustificato nuovamente il gesto riconducendolo all’immaturità di un ragazzo di 20 anni sull’onda del successo e proprio per questo ha detto di aver accettato le sue scuse con serenità. Nessun rancore, quindi, fra i due: Blanco ha tutte le carte in regola per fare ritorno a Sanremo.