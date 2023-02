Adriano Celentano, la notizia che nessuno voleva sentire: “Non potrò più”| Fan distrutti

Adriano Celentano comunica una notizia sconcertante: “Non potrò più tornare in televisione”.

Il messaggio di Celentano è arrivato come un fulmine a ciel sereno e ha gelato i numerosissimi fan che da anni lo seguono in giro per il mondo. É da parecchio tempo che il Molleggiato non compare in televisione, ma nessuno avrebbe mai pensato a una decisione tanto drastica. Tutti speravano che, prima o poi, l’avremmo rivisto sul piccolo schermo. Invece Adriano stesso ha eliminato ogni speranza, comunicando che “è ufficiale”, non potrà più fare ritorno in tv.

Le sue parole non sono state accolte bene dall’opinione pubblica, che nelle ultime ore non fa che parlare di lui. Per capire cosa è successo, dobbiamo fare un passo indietro e tornare sul palco dell’Ariston.

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è terminata pochi giorni fa, ma ha sollevato un grosso polverone sul futuro televisivo di Adriano Celentano.

Durante la prima serata del Festival è stato ospite persino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è goduto lo spettacolo insieme alla figlia. Come ogni anno, terminato il grande spettacolo, non sono tardate ad arrivare le polemiche. Molte sono scaturite proprio da uno dei maggiori cantanti del panorama italiano, stiamo parlando di Adriano Celentano, che non si è trattenuto dal dire la sua.

La drastica decisione di Adriano Celentano

Il Molleggiato è molto attivo sui social e tramite Instagram ha espresso un’opinione forte, che di certo non è passata inosservata agli occhi dei fan, disperati per la decisione presa. “Stamattina ho letto i giornali. Ora è certo: non potrò più tornare in televisione.” Un duro colpo per i suoi fan, che non si aspettavano di sentire quelle parole. Ma cosa è successo e da cosa scaturiscono?

Adriano ha fatto quell’affermazione riferendosi al Festival di Sanremo e in particolare all’esibizione di Blanco, durante la quale il cantante, preso da un momento di ira, ha preso a calci la scenografia di rose.

Il commento sul Festival di Sanremo

Un gesto impulsivo, o forse programmato, che ha diviso l’opinione pubblica e smosso la sensibilità dei telespettatori. Anche Celentano ha commentato l’accaduto tramite i social, dove ha scritto: “Capisco anche il dramma di non sentire la tua voce in cuffia, forse anch’io mi sarei arrabbiato. Però i fiori…”

Insomma, il Molleggiato attraverso queste parole ha voluto dire la sua sul gesto di Blanco, giudicando la sua reazione eccessiva. Poi, ha colto l’occasione per fare dei bellissimi complimenti al lavoro svolto dal conduttore e direttore artistico Amadeus.