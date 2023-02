Guai in Mediaset: il famosissimo ha detto no alla rete | IMBARAZZANTE

Maria De Filippi è stata messa di fronte all’evidenza, un ospite importante non voleva andare in onda.

Per Maria De Filippi le ultime settimane sono state un po’ complicate perché ha dovuto affrontare il confronto con un colosso della televisione che rischiava di offuscare il suo C’è posta per te. In realtà tale confronto è stato alimentato soprattutto dai media perché Queen Mary ha dichiarato più volte di non vivere male la concorrenza con la rete ammiraglia, specialmente nella settimana più importante della stagione. Stiamo naturalmente parlando della settimana di Sanremo.

Tra i presentatori più forti della televisione, ormai è conclamato, c’è soprattutto Maria De Filippi che detiene il primato in Mediaset con programmi longevi e di successo come Uomini e Donne, Amici e, appunto C’è posta per te. Tutti e tre sono dei colossi della televisione, delle pietre miliari che da vent’anni accompagnano il pubblico televisivo. Potremmo considerare Maria De Filippi come una sorta di Re Mida della Tv, ma per la moglie di Maurizio Costanzo in queste ultime settimane sembrava necessaria una resa.

Come sappiamo C’è posta per te va in onda il sabato sera e la settimana dal 7 all’11 febbraio è stata la settimana sanremese che ha visto molte vicende tenere banco in Tv oltre alle canzoni in gara. Una concorrenza decisamente spietata dal momento che la sera della finale coincideva proprio con l’appuntamento settimanale di C’è posta per te. Ma cosa è successo e come ha affrontato tutto Maria De Filippi?

Maria De Filippi e la concorrenza

Come abbiamo detto, sono stati soprattutto i media ad alimentare, come spesso accade, il discorso sulla competizione tra Rai e Mediaset e in particolare tra i due pilastri della Tv generalista: Sanremo e C’è posta per te che si scontrano la sera del sabato. Maria De Filippi però non ha mai parlato di competizione e con grande sicurezza ha detto: “Sentir parlare di sfida mi sembra assurdo, sarebbe irragionevole e decisamente presuntuoso da parte mia e di chiunque lo possa pensare”.

A quanto pare l’editore ha scelto, stando alla dichiarazione della stessa De Filippi “che la programmazione di C’è posta per te continuasse normalmente anche durante la settimana del Festival di Sanremo” e così è stato, il programma è andato in onda ma i rumors che hanno accompagnato la vicenda dicevano che i vip ospiti del programma non gradivano essere mandati in onda proprio la sera della finale di Sanremo.

Renato Zero non voleva andare in onda

Ebbene proprio la sera della finale di Sanremo l’unico vip previsto a C’è posta per te era Renato Zero che non preferiva essere mandato in onda proprio quel sabato. Ne ha parlato anche Fiorello a Viva Rai 2 – Viva Sanremo dicendo: “De Filippi non vuole ‘bruciare’ un’illustre presenza nella serata di Sanremo? Niente affatto. Ci risulta, infatti, che l’ospite c’è ma non avrebbe gradito la messa in onda contro il Festival, è Renato Zero. Sapete che domani sera c’è Maria de Filippi in televisione. E io so un bel retroscena”.

In realtà Renato Zero è comparso durante la toccante storia di una persona. Con la solita ironia, Fiorello ha poi detto: “Caro Pier Silvio Berlusconi sappi che c’è del malumore nella tua azienda. Siccome domani sera va in onda Maria De Filippi con C’è Posta Per Te, che è registrato, ma… nelle storie di Maria De Filippi ci sono anche dei vip.

Tutti questi artisti che erano stati messi in questa puntata si sono arrabbiati. Non vogliono essere trasmessi nella stessa serata del Festival. E Renato Zero è andato lì e ha detto ‘no non voglio’. Non vuol andare in onda, c’è del malcontento”.