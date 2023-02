Avete mai visto Andrea Bocelli prima di diventare cieco? | Sbucano delle foto inedite

Il celebre cantante Andrea Bocelli è il protagonista di una sua foto inedita scattata prima di diventare cieco. Le immagini sono clamorose.

Andrea Bocelli è senza dubbio uno dei cantanti più apprezzati della musica italiana. Molto amato anche a livello internazionale la sua carriera non è sempre filata liscia. In effetti, l’uomo ha fatto molta gavetta per raggiungere gli ottimi risultati ottenuti puntando sempre sul suo grande talento e non improvvisando mai nei suoi brani.

La sua famiglia, infatti, era molto lontana dall’ambiente musicale: i genitori si occupavano della terra e avevano un’azienda agricola e di vendita di macchinari specifici. Nato nel 1958 a Lajatico, Bocelli si è allontanato presto dalla sua regione d’origine a causa della terribile malattia congenita da cui era affetto.

Come in molti sanno, Andrea Bocelli è nato con un problema congenito, un glaucoma che lo ha reso ipovedente dalla nascita. Consapevoli che di lì a poco avrebbe perso la vista a causa della malattia degenerativa di cui soffriva il ragazzo i genitori di Bocelli hanno poi deciso di spedirlo in un istituto cattolico a Reggio Emilia in modo tale da fargli imparare il linguaggio Braille sin da piccolino.

L’inizio della carriera di Andrea Bocelli

Per Andrea Bocelli, poi, le cose non sono andate come previsto e il ragazzo ha perso la vista prima del tempo a causa di una forte pallonata ricevuta durante una partita di calcio che lo ha reso cieco praticamente al 100%. Nonostante le difficoltà, però, Andrea è riuscito a vivere una vita normale laureandosi all’Università di Pisa e a portare avanti la sua passione per la musica diplomandosi al Conservatorio con specialistica in canto lirico.

L’ingresso nella musica è coinciso con il contratto firmato negli anni ’90 con la Virgin Dischi ed il suo successivo brano pubblicato nel 1992 dal titolo Miserere scritto da Zucchero e cantato anche dal grande Pavarotti. Ma fu proprio Zucchero a fargli ottenere un altro contratto questa volta con la Sugar di Caterina Caselli che lo ha portato sul palco di Sanremo nel 1994 nella categoria Nuove proposte.

Sanremo, il successo e la sua foto virale

Con il brano Il mare calmo della sera Bocelli ha vinto la categoria Nuove Proposte appunto nel 1994. Dopo essere passato l’anno successivo alla categoria Big e aver presentato il pezzo Con te partirò per Bocelli arriva il grande successo così come anche grazie a brani famosissimi quali Vivo per Lei e Con te partirò cantato con la meravigliosa Giorgia.

Una sua foto da piccolino sta facendo il giro del web, in cui presumibilmente proprio il noto cantante toscano non aveva ancora perso la vista. Nell’immagine Andrea Bocelli è davvero piccolino, con gli occhi vispi ed uno sguardo dolcissimo. In sella ad un cavalluccio giocattolo il tenero Bocelli viene immortalato in un’incredibile foto di repertorio. Ancora nessuno poteva sapere che sarebbe diventato l’incredibile artista quale ora effettivamente è.