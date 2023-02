Mara Venier vuota il sacco: “Ora basta! Parlo io” | Veramente furiosa

Mara Venier vuota il sacco sulla diva Gina Lollobrigida: ecco tutta la verità spiagata dalla conduttrice Rai.

Non l’avevamo mai vista così pronta a difendere a spada tratta una persona: al nome Gina Lollobrigida, la Venier è saltata sulla sedia e ha tirato fuori gli artigli. La conduttrice Rai l’ha difesa con le unghie e con i denti, vuotando il sacco sul suo conto.

Al centro del dibattuto l’eredità della grande diva e le vicende di gossip che la vedevano coinvolta con il bell’imprenditore spagnolo Javier Rigau. Ma cosa ha confessato Mara Venier sull’intramontabile attrice?

Ricordiamo che la conduttrice Rai è stata l’ultima persona ad aver avuto l’onore di intervistare Gina. Le due erano legate da un rapporto di amicizia e Mara Venier non si è fatta problemi a dare il meglio di sé per difenderla dai rumors ora che non c’è più, come qualsiasi buona amica. In questi giorni si è tornato a parlare della diva del cinema scomparsa lo scorso 16 gennaio per via dell’eredità.

“Ero molto affezionata a Gina Lollobrigida. Era una mia cara amica e farò di tutto per onorare la sua memoria, la difenderò da tutto e da tutti.” Queste le parole di Mara Venier, intervistata da Nuovo Tv, sul conto dell’attrice.

Mara Venier prende le difese di Gina Lollobrigida

Tornando a parlare della questione eredità, sappiamo quanto l’attrice fosse corteggiata: con la sua bellezza e il suo fascino, infatti, ha conquistato il cuore di molti uomini, che le hanno reso la vita sentimentale un po’ turbolenta. Sappiamo che è stata sposata con il medico sloveno Milko Škofič, con il quale ebbe il suo unico figlio, Andrea Milko Škofič. Lui ha eredito solo la metà del patrimonio, perché l’altra metà è stata lasciata al suo giovane assistente Andrea Piazzolla.

Il passaggio di eredità è finito al centro dell’attenzione mediatica e la furia del figlio ha trascinato in tribunale il giovane assistente, accusato di “circonvenzione di incapace”. Insomma, la dipartita di Lollobrigida ha lasciato dietro di sé uno scenario familiare spiacevole, che la Venier ha voluto difendere a tutti i costi

Eredità e amanti: ecco qual è la verità

Le polemiche nei confronti dell’attrice non si placano qui: rimane al centro dell’attenzione per via di una relazione segreta intrattenuta negli anni con un uomo più giovane di lei di 34 anni, l’imprenditore Javier Rigau. Dopo qualche tempo, l’attrice fece sapere di essere stata sposata con l’inganno e il matrimonio fu dichiarato nullo. La vicenda del matrimonio saltato e dell’eredità lasciata al giovane assistente hanno fatto scalpore e occupato molte pagine di giornale.

Mara Venier, che le era amica, non si è fatta problemi a prendere le sue difese davanti a tutta Italia. Per farlo, ha ritagliato uno spazio nella sua trasmissione: durante Domenica In, le ha dedicato un servizio, che le è costato una denuncia da parte di Javier Rigau: “La dovevo alla Lollo.

Volendo molto bene a Gina e conoscendo parecchie cose di lei, più di tanti che parlano a vanvera, ho raccontato chi era attraverso le immagini. Io quello che dovevo dire l’ho detto: ora basta. Non ci tornerò più su perché, da qui in poi, tutto rischia di diventare gossip. Gina ha il diritto al silenzio e al rispetto”. Ha chiosato, senza rimpianto, la conduttrice.