Gina Lollobrigida: gli ultimi momenti strazianti | Suo figlio rotto il silenzio

La famosissima e amatissima attrice si è spenta da poco tempo, ma ancora ci sono dei nodi da sbrogliare sul suo conto. Dopo che tutti hanno detto la loro, adesso tocca al figlio dire come stanno le cose.

Lo scorso 16 gennaio il mondo del cinema e dello spettacolo nazionale ed internazionale hanno detto addio a Gina Lollobrigida. La diva intramontabile è passata a miglior vita alla veneranda età di 95 anni ma il suo mito rimarrà vivo per sempre, negli annali della storia del cinema. Il figlio della grande attrice ha raccontato i momenti vissuti con la madre poco prima che si spegnesse per sempre.

Gli esordi e lo sbarco nel cinema

Gina è nata il 4 luglio 1927 a Subiaco, in provincia di Roma e ha sempre coltivato la passione per le arti. Infatti, poi, la Lollobrigida si è iscritta all’Accademia delle belle arti a Roma. Il 1947 è il suo anno d’inizio, con la partecipazione a Miss Italia, dove si è classificata al terzo posto.

Da quel momento in poi, Gina viene notata e inizia a prendere parte a diversi film italiani che entreranno nella storia, come Pane, Amore e Fantasia e Venere Imperiale. Di seguito, l’attrice è arrivata anche a Hollywood, dove è diventata sempre più famosa e ha ottenuto anche diversi premi. Oltre alla passione per il cinema e la recitazione, la Lollobrigida coltivava anche quella per la fotografia.

Gli amori di Gina

Gina ha avuto anche una vita privata e sentimentale molto discussa. Nel 1949 l’attrice si è sposata con il medico Milko Skofic e, nel 1957, la coppia ha avuto un figlio, Andrea. Purtroppo, però, nel 1971 Gina e Milko divorziano.

Negli anni 2000, si scopre che la Lollobrigida aveva una relazione con l’imprenditore Javier Rigau, più giovane di lei di ben 30 anni. Inoltre, questo rapporto era iniziato molto tempo prima di quando è stato scoperto. Tuttavia, vicinissimi al matrimonio, la coppia si lascia, finendo in causa: Rigau è stato accusato di aver truffato la Lollobrigida.

Sebbene la straordinaria attrice abbia avuto relazioni complicate nel corso della sua vita, Gina ha sempre potuto contare sull’affetto e sull’amore dei moltissimi amici, colleghi e fan; per non parlare del figlio Andrea, che ha parlato della sua mamma in un’ospitata a Storie Italiane, programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele.

Il racconto di Andrea

Durante il corso di una puntata di Storie Italiane, l’argomento centrale è diventato la mitica attrice Gina Lollobrigida e, per l’occasione, Eleonora ha accolto in studio il figlio Andrea. Quest’ultimo ha raccontato gli ultimi momenti strazianti vissuti con la madre novantacinquenne, prima che morisse.

Andrea Milko Skofic, trattenendo a stento le lacrime e mostrandosi molto addolorato, ha svelato che negli ultimi giorni prima della morte di Gina, l’attrice non riusciva nemmeno a parlare a causa di un grave problema alla gola. Inoltre, Andrea ha rivelato di provare tristezza e rimorso per non aver passato molto più tempo con sua madre e di non averle detto tante cose della sua vita.

Infatti, madre e figlio, negli ultimi anni, sono stati divisi a causa delle querele in cui sono coinvolti Skofic e Andrea Piazzolla, ovvero il manager della Lollobrigida. Quest’ultima ha sempre considerato Piazzolla come un secondo figlio,

ma la sua famiglia non è affatto concorde alla sua idea. Infatti, il manager è stato accusato di essersi approfittato di Gina Lollobrigida, sfruttandola per i suoi interessi, e finendo, così, per vie legali.