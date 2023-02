Mauro Corona, sua moglie è rimasta nell’ombra per anni | FOTO

Avete mai visto la moglie di Mauro Corona? La donna al fianco dell’opinionista più irriverente della televisione è davvero bellissima e affascinante. Ecco di chi si tratta.

Da anni condivide la sua vita con lui, ma nessuno la conosceva finora. La moglie di Mauro Corona ha vissuto nell’ombra per molto tempo.

Non tutti, infatti, sapevano che l’opinionista fosse sposato tra quelli al corrente, pochi riuscivano a dare un volto alla donna di Corona. Alpinista e scrittore, è un uomo di spettacolo davvero unico nel suo genere che ha catturato il cuore di moltissimi italiani.

Mauro Corona, le rivelazioni sull’igiene intima

Molti lo hanno nominato “il pirata del piccolo schermo”, per il suo modo sauvage di vestirsi. Da anni è sposato con una donna bellissima. Il loro rapporto non era noto al grande pubblico tantoché – nonostante siano sposati da anni – molte persone sono sussultate di fronte alla notizia.

Prima di rivelare di chi si tratta, è bene sapere che Mauro Corona, non sta facendo parlare di sé solo per questo. Durante un incontro con la stampa si è lasciato andare a parole importanti che rivelano molto della sua igiene intima. Ovviamente le dichiarazioni non sono passate inosservate e ora non si parla d’altro.

Senza troppi giri di parole, l’opinionista televisivo ha ammesso di avere poca costanza nel cambiare slip e calzini. Ha raccontato di cambiarli di rado, sconvolgendo il pubblico che ha letto l’intervista.

Ma chi è la donna che lo affianca da tutta una vita restando nell’ombra? Il conduttore di Carta Bianca gode da anni della compagnia di una donna davvero bellissima, di classe, e molto affascinante.

Non è chiaro perché pochi sapessero che i due stanno insieme. Molte persone credevano che lui fosse single e quelli che pensavano fosse sposato non l’avrebbero mai collegato a lei.

Una relazione aperta

La donna della sua vita si chiama Francesca. Una signora bellissima, elegante ed estremamente affascinante. Capelli biondi, occhi grandi e sorriso smagliante: Francesca ha tutte le qualità di una donna stupenda. È lei ad aver donato a Mauro Corona una splendida famiglia, costituita da loro due e quattro figli: Martina, Melissa, Matteo e Marianna.

I due sono davvero affiatati, ma da anni cercano di mantenere un certo grado di privacy nel loro rapporto, per questo non compaiono spesso insieme. Nonostante la sua riservatezza, l’opinionista di Carta Bianca si è lasciato andare a una rivelazione sul loro rapporto durante un’intervista radiofonica al programma La zanzara.

Corona ha rivelato che la loro relazione sarebbe stata segnata da diversi tradimenti avvenuti nei confronti di Francesca, dato che lui non crede nel concetto di fedeltà. I due non hanno amanti fissi, ma sembra che ogni tanto si siano lasciati andare a relazioni extraconiugali.

La signora Francesca, una donna carismatica e profondamente elegante, ha sposato Corona insieme alla sua idea di amore che esce fuori dagli schemi e i due insieme sono felicissimi.