Alessia Marcuzzi: il motivo della sua assenza | Retroscena sulla malattia

La ben nota conduttrice televisiva si è ritirata per un certo periodo di tempo dalle scene. Scopriamo che cosa l’ha spinta a prendere una decisione del genere.

Alessia Marcuzzi è una delle presentatrici del piccolo schermo più apprezzate ed ammirate soprattutto per la sua infinita energia e vitalità. Sebbene non sia più una teenager, Alessia non ha perso la sua vivacità e la sua allegria. Stando ai pareri dei suoi amici e colleghi, la Marcuzzi è una delle conduttrici con cui si lavora meglio: non ha mai pestato i piedi a nessuno o messo zizanie tra i colleghi.

Dove c’è Alessia, c’è soltanto divertimento, allegria e gioia. La Marcuzzi è una conduttrice piena di talento e lo è ancora di più perché riesce a bilanciare benissimo professionalità e divertimento.

Boomerissima: nuovo programma firmato Marcuzzi

Dal 10 gennaio scorso, Alessia è ritornata nelle case degli italiani grazie ad un suo nuovo show, ovvero Boomerissima, in onda su Rai2 ogni martedì sera. In questo programma, possiamo apprezzare e godere dell’energia e della vitalità di questa conduttrice simpatica e solare. Grazie a Boomerissima, il pubblico può ripercorrere momenti felici e nostalgici degli anni passati (’70,’80,’90) ma anche rivivere il passato più recente con gli anni 2000. Insomma, un programma dove due generazioni apparentemente opposte si scontrano: Boomer e Millennial.

La famiglia

Oltre alla vita lavorativa, Alessia ha anche una vita privata molto impegnata. Soprattutto, la Marcuzzi mette sempre al primo posto la sua famiglia. La conduttrice ha due figli: il primogenito, Tommaso, avuto con Simone Inzaghi, e la secondogenita, Mia, avuta con Francesco Facchinetti. Grazie alla sua personalità inclusiva, allegra e solare, Alessia è stata capace di riunire questa sua famiglia allargata, senza creare discrepanze nel rapporto tra fratello e sorella.

Ecco perché è mancata dalle scene

Nel 2018, Alessia doveva essere presente ad un evento calcistico ma Tommaso ha avuto una grave polmonite e la showgirl non ha avuto un attimo di esitazione nel rinunciare all’evento mondano per stare accanto al figlio. La famiglia è la parte più importante della sua vita e la Marcuzzi non ha nessun rimorso nel dover rinunciare a dei lavori per prendersene cura. Alessia ha un lunga e professionale carriera che la anticipa e la sua presenza nelle trasmissioni è solo garanzia di elevati livelli di share e successo.

L’arrivo in Rai

Infatti, sono diversi anni che la redazione della Rai propone ad Alessia di lavorare per loro, lasciandosi alle spalle la rivale Mediaset. Dopo che si sono messi d’accordo, la Marcuzzi è sbarcata in Rai con un programma tutto suo. Con un inizio un po’ claudicante, Boomerissima ha preso il via ed ha acquisito sempre più consensi tra i telespettatori.

Adesso Alessia Marcuzzi è soddisfatta al 100% da tutti i punti di vista: la sua famiglia sta benissimo ed è in armonia e il suo nuovo programma ha preso il largo. Ogni cosa gira bene e gli italiani, finalmente, possono godersi di nuovo questa conduttrice energica e divertente.