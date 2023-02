“Parassiti inutili!”, Federico Fashion Style è furioso | Tradito proprio da loro

Dopo il suo coming out, Federico Fashion Style ha chiarito alcune questioni sulla vicenda, in particolare riguardo ad alcune persone molto vicine a lui che lo hanno deluso e tradito. L’hair stylist più famoso d’Italia è andato su tutte le furie per via di comportamenti poco rispettosi.

Federico Fashion Style continua a far parlare di sé anche dopo il suo coming out. Una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta, non tanto per il suo “contenuto”, quanto perché l’hair stylist aveva negato più e più volte di essere omosessuale. Come mai lo ha rivelato proprio ora?

Ebbene, ci sono delle motivazioni ben precise dietro questa sua scelta. Molti non ci hanno pensato, ma in effetti è strano che di punto in bianco abbia deciso di cambiare idea e parlare di una questione così personale. Lo ha rivelato lui stesso in una recente intervista, durante la quale si è mostrato molto amareggiato nei confronti di chi pensava fosse un amico.

Federico Fashion Style è stato tradito

L’hair stylist ha deciso di intervenire sulla questione dopo che molti utenti lo hanno accusato di aver fatto coming out solo per ricevere visibilità e soldi. In molti sul web sono infatti convinti che questa sua scelta sia stata motivata da un lauto compenso piuttosto che da una necessità personale. Ma ecco che ora spunta la verità.

Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, ha spiegato di aver rivelato la sua omosessualità proprio ora per proteggere sua figlia Sophie, avuta con l’ex compagna Letizia Porcu. Molte persone vicine a Letizia avevano cominciato a diffondere voci false su di lui, dando adito a commenti acidi e a volte anche pericolosi per la sua tranquillità e quella di sua figlia.

“Ho preso tempo per rispettare mia figlia e ne avevo parlato anche con la madre. Con la mia coscienza sono a posto” ha spiegato a Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo. “Mi sono trovato nella condizione di doverlo dire pubblicamente, perché terze persone hanno rivelato, senza il mio consenso, delle dichiarazioni molto riservate”.

“Tengo a sottolineare che queste persone stavano con me, mi conoscevano. Ma la vita va avanti. Nulla da dire a parassiti inutili che continuano a parlare di me in maniera stupida per avere qualche like in più. A chi mi accusa di essere andato in tv per miriadi di soldi o visibilità, voglio precisare che non è vero. Anzi! Sono stato costretto a dirlo, quindi, volevo dirlo prima alle persone che dovevano sapere” ha concluso.

L’hair stylist si è quindi trovato costretto a chiarire tutta la situazione e fare coming out, anche se avrebbe voluto aspettare, farlo in un momento diverso o forse non farlo affatto, visto che sono scelte che nessuno dovrebbe mettersi a sindacare o giudicare.