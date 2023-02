Litigi e aggressioni: dopo mesi spunta la verità | La casa reale è al limite

Non c’è tregua per la casa reale: Carlo deve ancora fare i conti con le numerose indiscrezioni e voci che girano attorno al palazzo e ai segreti della famiglia. La pubblicazione del libro di Harry non ha fatto che peggiorare la situazione precaria in cui la famiglia reale si trovava già da tempo.

Dopo la morte della regina Elisabetta è andato tutto a rotoli: è questo il quadro disastroso che emerge se si osserva la casa reale da lontano. Scommettiamo che anche da vicino le cose non vadano poi meglio, anzi: il silenzio di Carlo, Camilla, William e Kate la dice lunga su quello che pensano riguardo Harry e il suo comportamento.

Le domande del popolo inglese si fanno sempre più pressanti, ma il codice d’onore dei reali impone il silenzio di fronte a gossip e indiscrezioni. Viene da chiedersi come riescano a mantenere il contegno pubblico di fronte all’uragano che li ha colpiti in pieno viso e sta continuando a distruggere la famiglia.

Disastro nella casa reale

Harry non ci è andato giù leggero e ha affidato al suo Spare tutto ciò che in questi anni non è riuscito a dire, a partire dalla tragica morte di sua madre Diana. Da quel momento, è inutile negarlo, c’è stata una spaccatura nella famiglia che Harry non è mai riuscito a superare del tutto.

Così dopo la morte di sua nonna ha ritenuto che fosse giunta l’ora della resa dei conti: prima ha raccontato la storia sua e di Meghan in una docuserie su Netflix, poi ha pubblicato la sua autobiografia, creando uno scandalo di proporzioni storiche.

L’addio della regina Elisabetta II è coinciso con un declino della famiglia: i reali, da quel giorno, hanno cominciato a litigare, creando delle faide che nel tempo sono peggiorate. Sembra che Harry e Carlo abbiano discusso pesantemente il giorno della morte della compianta regina: l’attuale re aveva chiesto a Harry di presentarsi al capezzale senza Meghan, e ciò aveva mandato il principe su tutte le furie.

Inutili i tentativi di spiegargli che era solo per una questione di rispetto della famiglia, visto che nemmeno Kate era stata ammessa: Harry ha attaccato suo padre con parole molto pesanti.

Non è finita qui: i due fratelli avrebbero litigato giusto pochi giorni dopo la morte della regina, arrivando alle mani e aggredendosi. Il motivo? William avrebbe criticato alcuni comportamenti di Meghan e Harry, ancora una volta, si era scaldato per difendere sua moglie.

Pare addirittura che i due se le siano date di santa ragione e da quel momento non si siano più rivolti la parola. Chi sperava in una riappacificazione tra Harry e la sua famiglia purtroppo dovrà ricredersi.