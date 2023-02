L’Amica Geniale 4: nuove clamorose immagini delle protagoniste mai viste

La nuova stagione dell’Amica Geniale è in produzione. La serie targata Rai prodotta in collaborazione con la HBO arriverà presto ma cambierà completamente faccia. Le protagoniste che abbiamo imparato a conoscere non ci saranno più. Ecco chi le ha sostituite.

L’Amica Geniale è una delle serie più importanti e famose degli ultimi tempi tratta dal libro omonimo, best seller di Elena Ferrante. L’Amica Geniale è distribuito dalla Rai in collaborazione con la nota casa di produzione americana HBO che ha permesso la diffusione della serie su scala mondiale.

L’Amica Geniale durante tutte e tre le stagioni ha avuto un grande riscontro di ascolti oltre che un ottimo apprezzamento da parte della critica. In particolare sono state elogiate le interpretazioni delle sue protagoniste Elena Greco e Lila Cerullo. Le due all’epoca esordienti, tuttavia, nella quarta stagione attualmente in produzione sono state sostituite da due attrici molto più note di loro.

Stiamo parlando di Alba Rohrwacher e Irene Maiorino le cui immagini ufficiali nelle vesti di Elena e Raffaella sono state da poco diffuse dai canali ufficiali della Rai. Perché questo cambio?

Le foto di Alba Rohrwacher e Irene Maiorino ne “L’Amica Geniale”

La sostituzione delle due esordienti Elena Greco e Lila Cerullo non è avvenuta per nessun cambio di rotta registico. Il libro così come la serie segue vicende personali di due amiche napoletane Elena e Raffaella dall’infanzia, durante tutta la loro crescita fino all’esperienza della maternità.

Proprio per questo era praticamente impensabile rimanere con le stesse attrici ma era necessario un cambio strutturale. La scelta è così ricaduta su due ottime professioniste ossia Alba Rohrwacher e Irene Maiorino che siamo certi interpreteranno al meglio questi complessi personaggi così come le loro delicate storie private.

Già nel finale dell’ultima stagione la Rohrwacher aveva fatto la sua prima comparsa nella serie quando in una scena commovente la protagonista Elena Greco si era guardata allo specchio e aveva pronunciato le seguenti parole: “A che è servito immaginarmi che avresti vissuto una vita bellissima anche per me?”.

Il quarto capitolo de L’Amica Geniale è diretto da Laura Bispuri e racconterà della distanza tra le due donne, l’una diventata scrittrice lontano da Napoli e l’altra imprenditrice informatica che però rimane sempre più coinvolta in affari loschi.

Ed è proprio per questa ragione che Elena si allontanerà progressivamente da Raffaella il cui animo da leader la condurrà a scontrarsi con i fratelli Solara. Tuttavia, il destino di queste due amiche continua ad essere estremamente legato e il loro percorso insieme non si concluderà qui.

Proprio di recente è stata diffusa la prima foto ufficiale delle due grandissimi attrici Alba Rohrwacher e Irene Maiorino nei panni di Lila e Lenù. Un’immagine molto bella e poetica che non fa altro che fa aumentare l’hype degli spettatori nei confronti della serie la cui data di messa in onda non è ancora certa.

In attesa di altre fotografie e di alcuni spoiler che possono provenire proprio dagli attori stessi, le puntate delle prime tre stagioni de L’Amica Geniale sono visibili su Rai Play.