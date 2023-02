Illusione ottica: tra le onde si nasconde un pesciolino | Scopri se sei tra i pochissimi che riescono a vederlo!

Mettetevi alla prova con il test del pesciolino e tenete allenata la vostra mente. Nella foto, tra le onde del mare, si nasconde un piccolo esemplare. Riuscite a vederlo? Sembra facile, ma solo in pochissimi riescono a individuarlo.

Il test del pesciolino: riesci a vederlo tra le onde?

Il test del pesciolino è semplice e divertente, ma non fate l’errore di sottovalutarlo: metterà a dura prova la vostra mente e la vista. Nella foto proposta di seguito si nasconde un’illusione ottica, un trompe d’oeil, come si dice in francese.

Spesso a prima vista passano inosservati dei dettagli fondamentali che riusciamo a percepire solo cambiamento la nostra prospettiva sul mondo, le lenti con cui osserviamo la realtà che ci circonda.

A volte basta cambiare il focus per trovare la soluzione alle cose. Le illusioni ottiche possono essere di svariate tipologie, ma tutte mettono alla prova la nostra mente e la costringono a restare sveglia e pensante.

Non tutti reagiscono allo stesso modo difronte a questi test: ci sono persone altamente allenate per cui risolvere le illusioni ottiche è come bere un bicchier d’acqua. Altre, invece, fanno più fatica. E tu, ti sei mai messo alla prova? Ecco un semplicissimo ma efficace test per iniziare.

Il test proposto oggi è quello del pesciolino. Si tratta di un’illusione ottica: nel mare rappresentato di sotto, infatti, si nasconde un piccolo pesce che nuota tra le onde. Poche persone riescono a individuare l’animaletto. Il pesciolino si nasconde con maestria tra le onde e il colore predominante della foto, il blu.

Osservando l’immagine si osserva una distesa immensa di mare cristallino e un’isola deserta sul fondo.

Nella foto, però, c’è un terzo elemento: un pesciolino nascosto che nuota tra le onde del mare. La sfida è riuscire a individuarlo. Sei riuscito a vederlo?

Gli indizi per la soluzione

Come già affermato, le illusioni ottiche portano ad avere una percezione differente della realtà. In questo caso, poche persone riescono a vedere il pesciolino. Se sei riuscito a trovarlo, complimenti! Hai una vista straordinaria. Se, invece, non lo trovi, non temere. Ecco qualche indizio per scovarlo.

Ecco la soluzione: il pesciolino si trova in basso a sinistra, intento a nuotare tra le onde del mare. La soluzione è cambiare il punto di vista da cui si osservano le cose, aguzzare gli occhi, e fare attenzione anche ai anche ai dettagli più superflui. Solo così si potrà evitare di essere ingannati dalla propria mente, che non ci permette di vedere l’evidenza.

Se avete voglia di provare altri test visivi e mettervi alla prova, eccone un altro semplice e veloce, ma da non sottovalutare.