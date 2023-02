Test visivo difficilissimo: è praticamente impossibile risolverlo | Chi ci riesce è un genio

Ecco un nuovo test visivo pronto per voi! Questa volta è davvero complicato ma se riuscite a scovare i due gufi siete praticamente dei geni! Ci vuole molta calma e concentrazione: non tutti saranno capaci di trovare i due animaletti!

Un ottimo modo per allenare la concentrazione è sicuramente mettersi alla prova con dei test visivi. Questi permettono di sviluppare e migliorare alcune percezioni cognitive e far sì che il cervello rimanga davvero sempre attivo. In che modo? Cercando di sfidare la nostra mente attraverso dei trucchetti, illusioni ottiche, che si dimostrano sempre un ottimo esercizio per le nostre percezioni sensoriali.

Proprio queste illusioni ottiche sono dei particolari effetti visivi che ingannano il cervello attraverso dei giochi di luce e di linee che portano a percepire una realtà alterata. Ma a cosa servono i test ottici?

L’illusione è, infatti, una prova vera e propria che il nostro sistema sensoriale cambia a seconda degli stimoli esterni ed ecco perché talvolta vediamo alcune forme muoversi quando in verità sono ferme e dritte. Il nostro cervello, quindi, in definitiva induce la mente a costruire degli spazi ad alcune figure per dare loro una sorta di contesto ove non esiste.

Questo test che ora vi sottoporremo è particolarmente difficile e vi consigliamo di ragionarci per un po’ di tempo. Il compito è semplice: capire dove sono i due gufi nascosti nell’immagine.

Il test dei gufi: e voi li avete trovati?

L’immagine qui di seguito mostra una serie di persone disegnate l’uno vicino all’altra. C’è moltissima confusione ed in effetti scovare i due gufi pare un’impresa davvero difficilissima. Questa composizione è stata creata da Gergely Dudàs con grande maestria, capace di mettere davvero in difficoltà chi osserva l’illusione.

Siete riuscita a trovare i gufetti? Di primo impatto è molto complesso essere in grado di identificarli, tutto sembra particolarmente confuso e disorganizzato e oltretutto l’immagine non permette di distinguere le varie figure essendo molto simili sia nella forma che nel colore.

Se avete avuto delle difficoltà, vi sveliamo ora quali sono le posizioni dei due animaletti!

Entrambi sono in basso l’uno sulla sinistra l’altro sulla destra anche se non sono disegnati a figura intera. E voi avete affinato le vostre abilità e migliorato la vostra concentrazione? Sicuramente il test Gergely Dudàs vi avrà aiutato a lavorare su alcuni vostri aspetti poco sviluppati e al contempo vi siete divertiti con questa bella illusione ottica.