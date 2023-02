Lutto in famiglia di Kate Middleton: “Mi mancherai terribilmente” | È successo all’improvviso

La famiglia di Kate Middleton si è dovuta ad affrontare un lutto terribile arrivato all’improvviso. Sui social hanno condiviso tutto il loro dolore per la perdita tremenda che hanno dovuto affrontare. La duchessa e la sua famiglia stanno attraverso un momento davvero difficile.

Kate Middleton e tutta la sua famiglia devono affrontare un lutto tremendo che li ha messi in ginocchio. Insieme ai fratelli James e Pippa, ai quali è legatissima, la duchessa, moglie del futuro re William, è stata colta all’improvviso da un lutto che né lei né la sua famiglia si sarebbero aspettati.

Un periodo di grosse difficoltà per la donna, che ora deve vedersela anche con delicate questioni personali. Seppure il lutto non l’abbia coinvolta in prima persona, si tratta di una figura molto importante per suo fratello James, che lo ha lasciato dopo tanti anni trascorsi insieme.

Lutto nella famiglia di Kate Middleton

La notizia è di metà gennaio: un pezzo molto importante della famiglia di Kate Middleton se n’è andato. Lo ha comunicato James, il fratello della duchessa, tramite il proprio profilo Instagram, condividendo il suo dolore coi suoi seguaci che lo supportano in ogni cosa che fa.

Il fratello di Kate ha dovuto dire addio alla sua cagnolina Ella, una figura, come si apprende dal suo post, che ha segnato indelebilmente la sua vita. James infatti ha sofferto di depressione ed è riuscito ad affrontare il percorso di guarigione solo grazie alla vicinanza del suo cocker spaniel.

“È con grande tristezza che annuncio che la mia cara Ella è morta” ha scritto su Instagram. “Per 15 anni Ella è stata al mio fianco, dai miei giorni più bui ai miei più felici. Mi mancherà terribilmente. Ella ha avuto una brevissima malattia, è scivolata via tra le mie braccia a casa ed è ora sepolta in giardino accanto a Tilly. Ho scattato questa foto poche ore prima che morisse. Sto solo per tenere duro per scrivere questo, e nonostante sapessi che questo giorno sarebbe arrivato, non rende le cose più facili. Buonanotte mia cara Ella, Alizee e i cani avranno cura di me“.

Un messaggio carico di dolore ma anche di amore verso Ella, che gli ha tenuto compagnia negli anni cruciali della sua vita. Purtroppo il cane è stato colpito da una malattia molto grave che l’ha portato via in breve tempo.

James sarà attorniato dai suoi altri amici a quattro zampe, ma Ella lascerà comunque un vuoto incolmabile. Come ha più volte ribadito durante le interviste rilasciate ai tabloid britannici, i suoi cani sono le figure con le quali riesce a costruire le relazioni più pure.