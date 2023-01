Kate Middleton torna a sorridere: cicogna in arrivo in casa reale | Dopo il buio la bella notizia

Torna la cicogna nella casa reale inglese: dopo un periodo molto turbolento finalmente Kate Middleton sorride per la bella novella e i sudditi impazziscono di gioia. Ecco cosa sta succedendo.

Non è stato di certo un periodo facile quello che hanno attraversato i membri della famiglia reale inglese. Anzi, potremmo dire che non è ancora finito e che avranno molte altre difficoltà da affrontare.

Dopo la pubblicazione di Spare, il libro delle rivelazioni scritto da Harry – secondo genito di Lady Diana e il Re Carlo – una vera e propria bufera si è scagliata sulla Royal Family, sommersa da critiche e uscita allo scoperto.

Ora devono affrontare i media, curiosi di sapere se quello che il duca di Sussex ha rivelato al mondo corrisponde a verità.

In particolare, per Kate Middleton sono stati mesi molto difficili. Non è passato inosservato il suo notevole dimagrimento: secondo indiscrezioni, la principessa attualmente peserebbe solo 43 kg.

A questo dato preoccupante si aggiunge che nelle sue ultime apparizioni pubbliche Kate si è mostrata spenta e triste, non più raggiante come prima.

Secondo voci vicine alla famiglia reale, Kate avrebbe un principio di depressione depressa e William, preoccupato, gli avrebbe consigliato di sottoporsi a un percorso di terapia riabilitativa per riprendere in mano la propria vita e tornare a stare meglio mentalmente.

Ora, però, la situazione potrebbe essere cambiata grazie alla bella novella che bussa alle porte di Buckingham Palace.

Gravidanza reale: è tutto vero

Potrebbe esserci un nuovo arrivo per la principessa del Galles. Secondo alcuni giornali inglesi e stando a quanto dichiarato da Claude Alexis, l’amatissima Kate Middleton potrebbe dare alla luce un altro figlio, se solo non ci fosse un intoppo allarmante.

Stando ai rumour, Carlo non starebbe molto bene: il Re, prossimo all’incoronazione, avrebbe un problema cardiaco. Proprio a causa delle sue condizioni di salute precarie, Carlo e Camilla hanno intenzione di mettersi in viaggio per il mondo appena dopo l’incoronazione. Viaggiare gli permetterebbe di passare del tempo insieme e costruire dei ricordi.

D’altro canto questo richiederebbe a William e Kate di gestire autonomamente il regno mentre il Re e la Regina Consorte si trovano lontani da casa. Un impegno importante che non permetterebbe a Kate di diventare mamma per la quarta volta, in quanto non avrebbe tempo da dedicare al suo nuovo bambino.