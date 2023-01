Tragedia a Vite al limite | Morta durante le registrazioni: aveva solo 41 anni. Ecco cosa è successo

Un’altra strage ha colpito una delle protagoniste di Vite al limite. Lei era entrata nel cuore dei telespettatori che ora la piangono. Ecco cosa è successo durante le riprese del programma del dottor Nowzaradan.

Vite al limite è un programma americano trasmesso da Real Time, dove persone con problemi di peso si mettono in gioco per riprendere in mano la propria vita attraverso un percorso di dimagrimento.

Alla guida del programma c’è il dottor Nowzaradan, famoso per essere severo e pretenzioso. Il suo carattere, però, è solo un modo per spronare i suoi pazienti a dare il meglio di sé per poter ricominciare a vivere serenamente.

Infatti, le persone che si rivolgono al dottore Hanno gravi problemi di peso che non gli permettono di fare le cose basilari durante il giorno. Molti di loro non sono nemmeno più indipendenti nell’andare in bagno a causa della loro obesità.

Le morti di Vite al limite

Tra tutti coloro che sono stati suoi pazienti, alcuni purtroppo non ce l’hanno fatta. Arriva un’altra morte improvvisa che ha sconvolto i fan e bloccato le registrazioni. Il programma di Real Time ha perso un’altra delle sue protagoniste a cui il pubblico era profondamente legato.

I pazienti del dottore vengono esposti mediaticamente tramite il programma e i telespettatori si affezionano a loro in quanto hanno accesso alla loro quotidianità seguendoli in successi e debolezze durante il corso della puntata.

Purtroppo lo stato di salute dei pazienti che si rivolgono al dottor Nowzaradan non è mai dei migliori: il loro eccessivo peso li porta ad avere problemi talvolta cardiaci che spesso diventano in risolvibili. L’intervento di bypass gastrico è molto rischioso e non tutti possono sottoporsi a esso: il rischio è quello di perdere la vita.

L’ultima vittima

Ci sono stati sei decessi durante le edizioni di Vite al limite, ossia sei pazienti hanno perso la vita mentre facevano il percorso con il dottor Nowzaradan o a posteriori.

L’ultima vittima è stata proprio lei, Coliesa McMillian. Morta a 41 anni, il suo decesso è avvenuto per via di un’infezione nata a seguito dell’intervento di bypass gastrico.

La donna pesava 290 kg e si era rivolta al dottore per affrontare il percorso di dimagrimento. Purtroppo, però, è venuta a mancare proprio durante la registrazione dell’ottava stagione del programma.

Non solo lei, a perdere la vita durante la registrazione è stata anche Kelly Mason, apparsa nella settima stagione. Purtroppo il suo cuore ha ceduto per via di insufficienza cardiaca nonostante gli sforzi fatti durante il percorso con il dottor Nowzaradan.