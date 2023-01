Vite al Limite | Perde 300 kg e adesso fa la modella: “È un qualcosa di incredibile”

Un’ex paziente del famoso dottor Nowzaradan ha perso ben 300 kg e ora vive il sogno della sua vita. Scopriamo com’è cambiata l’esistenza di Cristina Philips.

Il problema maggiore che attanaglia gli interi Stati Uniti d’America è quello dell’obesità. Purtroppo, le persone in sovrappeso sono moltissime e possono essere bambini, giovani uomini e donne e anche anziani. Certamente, l’obesità non è solo un dilemma per gli statunitensi ma gli USA sono il luogo con più persone in eccessivo sovrappeso.

Vite al Limite è un programma televisivo di tipo reality show, dove vi partecipano persone che pesano più di 250kg e che si affidano alle cure e ai rimedi del famoso dottore Younan Nowzaradan, chirurgo iraniano esperto in rimedi efficaci per perdere peso in modo corretto, senza rovinare la salute dei suoi pazienti.

Poche volte il dottore ha fallito e negli Stati Uniti la trasmissione è arrivata alla nona edizione, dimostrando quanto questo programma viene seguito dai telespettatori americani. La prima stagione risale al 2012 e dopo circa un anno è arrivata anche qui in Italia, sul canale RealTime.

La terribile storia di Christina Phillips

La ragazza in questione ha partecipato alla seconda edizione di Vite al Limite e all’epoca aveva 27 anni e pesava 317 kg. Stiamo parlando di Christina Phillips, una giovane donna che voleva a tutti i costi cambiare la sua vita radicalmente. Quando il chirurgo l’ha incontrata per la prima volta, dopo la consueta visita, le ha assegnato una dieta ferrea per aiutarla nel suo percorso dimagrante.

I primi tempi sono stati veramente duri per Christina, dal momento che doveva ridurre di molto la quantità di cibo incredibile. Per fortuna, dopo anni di difficoltà superate e diversi interventi chirurgici, la Phillips è riuscita a perdere un totale di 250 kg e ad apprezzarsi per quella che era riuscita finalmente a diventare.

La svolta che le ha cambiato la vita

Grazie a questo drastico cambiamento fisico, Cristina è anche riuscita a realizzare il suo sogno: diventare una modella. Infatti, un noto brand di abbigliamento per taglie forti l’ha contattata per farla lavorare come modella curvy.

Un bypass gastrico e vari interventi chirurgici per eliminare la pelle in eccesso hanno reso Christina la bella giovane donna che tanto desiderava essere. In un’intervista, Christina Philips ha svelato come stava vivendo la sua nuova vita, raccontando:

“È incredibile, ora riesco a godermi le piccole gioie dell’esistenza e tutto mi sembra eccezionale. Prima non riuscivo neanche a camminare e oggi anche andare da sola al parco o fare la spesa mi rende felice. Oggi sono una donna felice e ringrazio Dio per avermi dato una seconda possibilità.”