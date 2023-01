Quanto guadagna Tiberio Timperi? Contratto ridicolo per lo storico dipendente RAI: è tutto vero

Svelate le cifre di guadagno di Tiberio Timperi, storico conduttore della Rai attualmente al timone di Unomattina. Ecco quanto prende a puntata il presentatore.

Il celebre conduttore Rai Tiberio Timperi è uno dei più apprezzati nella televisione italiana. Da diversi anni al timone di Unomattina sulla rete ammiraglia, adesso vengono svelate le cifre di guadagno anche più nello specifico.

Prima, però, di arrivare ad Unomattina Tiberio si era preso un po’ di tempo lontano dai riflettori per concentrarsi sulla famiglia. La sua carriera d’altronde è caratterizzata da grandi successi iniziando tra l’altro in alcuni speciali del TG, come in quelli di Studio Aperto e tg4. Tiberio Timperi è diventato con il tempo sempre più versatile e a quanto pare il ruolo da giornalista non era abbastanza, così si è cimentato in altre vesti.

Così dal 1992 è possibile vederlo in trasmissioni come “Lingo”, poi in “Buonasera” e in “Cuori d’oro”, presentato insieme a Enrica Bonaccorti. Tiberio ha fatto anche diverse esperienze a Mediaset ma dal 1997 e nuovamente fisso sulla Rai, luogo oramai trasformatosi in una vera e propria famiglia.

Amato da molti, Timperi è una presenza fissa nelle case degli italiani grazie al suo programma condotto su Rai 1 insieme a Monica Setta e dal 2021 anche da Ingrid Muccitelli. Un’inchiesta rivela il suo vero guadagno in Rai.

Le cifre di Tiberio Timperi

Nonostante la fascia di audience dello show di Timer sia comunque non sempre favorevole, Unomattina in famiglia continua a riscuotere sempre più successo. Ed è così che in molti hanno ipotizzato un ottimo guadagno di Tiberio per il suo lavoro come conduttore.

Uno dei giornalisti del Tempo ha fatto un’inchiesta sui guadagni di alcuni conduttori e conduttrici Rai come Gerardo Greco e Federica Sciarelli e Tiberio Timperi per l’appunto. L’uomo è stato davvero disponibile nell’offrire le informazioni circa il suo stipendio. Il conduttore ha rivelato di guadagnare 3000 euro lordi a puntata.

Compensi da capogiro, ecco i numeri

Facendo un calcolo forfettario, quindi, se le puntate sono 70, Tiberio si porta a casa ben 210.000 euro per qualche ora di punta al giorno in Rai. A questa somma c’è ovviamente da togliere tutta la tassazione e da tener conto che Tiberio a detta sua non ha un contratto a tempo indeterminato con la Rai, quindi, potrebbe comportare dei cambiamenti di guadagno rispetto ad altri presentatori Rai.

Nonostante le cifre di Tiberio siano davvero esorbitanti, c’è chi guadagna di più di lui: si tratta di Federica Sciarelli che prenderebbe circa 270 mila euro per una stagione.