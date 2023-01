Distrutta da un’operazione chirurgica | Shock Letizia di Spagna – FOTO DA BRIVIDO

Letizia di Spagna è un personaggio pubblico molto amato ed ammirato, soprattutto per il suo carattere riformista e per il suo aspetto fisico, sempre perfetto. Scopriamo com’è mutata nel tempo.

Letizia Ortiz Rocasolano, meglio nota al mondo intero come Letizia di Spagna, è la moglie del Principe Filippo. Prima di entrare nei ranghi reali, la Rocasolano era una giornalista della televisione spagnola.

La sua vita si è trasformata in una fiaba 2.0 che ha affascinato il mondo intero. Infatti, sebbene Letizia non provenga da una famiglia di estrazione nobile, nel 2014 è riuscita a salire al trono perché Filippo si è innamorato follemente di lei, contraddicendo tutte le ben note convezioni sociali reali.

Inoltre, la donna, prima di diventare Letizia di Spagna, era stata già sposata e aveva divorziato dall’ex marito Alonso Guerrero Perez, con il quale ha trascorso solamente un anno di matrimonio.

Dunque, non solo era una donna comune, non nobile, ma in più era anche un donna divorziata; questi due dettagli della vita di Letizia andavano controcorrente alle tradizione nobili e reali, ma Filippo ci ha remato contro ed è riuscito a sposarla, rendendola ciò che è oggi, ovvero Letizia di Spegna.

Filippo e Letizia hanno due figlie: Leonor e Sofia. Leonor salirà al trono e, per questa ragione, voci di corridoio affermano che Letizia è molto severa con la sua primogenita e inoltre, si dice che la stessa Letizia abbia convinto sua figlia di diciassette anni a ricorrere ai primi ritocchini chirurgici. Pare che la Rocasolano sia ossessionata dalla perfezione fisica, tanto da mettersi nelle mani di abili chirurghi estetici lei stessa.

Il viso completamente cambiato

Nel corso degli anni, il volto dell’ex giornalista spagnola è cambiato diverse volte. Tuttavia, la donna sostiene di non essere mai ricorsa ai ritocchi estetici ma, piuttosto, ha affermato di aver imparato speciali tecniche di make-up in grado di minimizzare le righe del viso.

Tuttavia, se si confrontano le foto di Letizia di Spagna di ieri con quelle di oggi, il cambiamento è evidente, soprattutto sul suo viso. Ovviamente, con il trascorrere degli anni, l’ex giornalista ha acquisito molta più eleganza e portamento, adatti alla vita regale che ha intrapreso. Ma Letizia ha sempre avuto anche buon gusto nel vestirsi; infatti, è riuscita a guadagnarsi la stima di molti giovani fan, che l’hanno ribattezzata la regina degli hipster.

Letizia, infatti, è diventata, senza volerlo, un’influencer della moda perché non appena indossa un abito, anche di marche a basso prezzo, immediatamente quel capo di abbigliamento viene comprato da moltissime persone, tanto da esaurirsi nel giro di poco tempo.

Quasi irriconoscibile dopo il chirurgo

Tornando agli interventi chirurgici, secondo una rivista francese, Letizia di Spagna sarebbe ricorsa alla rinoplastica e al botox. In aggiunta, la donna è più snella oggi che in passato. Insomma, ritocchini o meno, Letizia di Spagna è sempre una bella donna, piena di eleganza e di classe.