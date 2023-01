In questa foto era giovanissima e bellissima, oggi è la dea della TV italiana: sai chi è?

Chi è la donna nella foto? Nello scatto era una sedicenne ancora sconosciuta, ma oggi è diventata una delle donne più amate della televisione italiana. Ogni giorno entra nelle nostre case per farci compagnia, eppure era così diversa nella foto che stentiamo a riconoscerla. Avete capito chi è?

Difficilissimo capire di chi si tratta, eppure la donna nella foto è uno dei personaggi più conosciuti d’Italia. Nello scatto vediamo una ragazza sedicenne dalla bellezza misteriosa, con lo sguardo pensoso e sicuramente tanti sogni nel cassetto che oggi è riuscita a realizzare. Avete capito di chi si tratta? Resterete davvero a bocca aperta quando lo scoprirete.

Se si guarda bene la sua espressione forse si può riconosce un po’ di quella star che oggi tutti amiamo. Vero è che, rispetto alla foto, oggi il soggetto è piuttosto cambiato. Chissà se la ragazza nella foto sapeva chi sarebbe diventata oggi.

Chi è la donna nella foto?

Non è per niente facile riconoscerla, bisogna ammetterlo: dalla foto a oggi è cambiata tantissimo. Eppure quando abbiamo scoperto di chi si tratta abbiamo in effetti riconosciuto i tratti caratteristici del suo volto, anche se sono passati moltissimi anni.

Lo scatto infatti risale agli anni ’70, ben 50 anni fa, quindi è del tutto normale che sia difficile riconoscere chi si nasconde dietro quegli occhi. Vi diamo un indizio: è una conduttrice famosissima che ha iniziato a lavorare come modella, passando poi a condurre un programma calcistico e infine ha intrapreso anche la carriera di attrice.

Avete capito di chi parliamo?

Avete capito di chi parliamo? È proprio lei: Barbara D’Urso! Davvero irriconoscibile dagli anni ’70 a ora, oggi la donna è una delle conduttrici più famose e amate d’Italia. Tutti la conoscono in particolare per la conduzione di Pomeriggio 5, uno dei programmi più seguiti dagli italiani.

Nonostante le molte critiche sul fatto che conduca programmi “trash”, il suo successo la accompagna tutt’ora. Barbara D’Urso ha sempre risposto alle critiche con ironia, lasciando scivolare via quel che gli hater le dicono e continuando per la sua strada senza mai farsi mettere i piedi in testa.

Il passato di Barbara

Non tutti sanno che è stata anche attrice in alcuni film come Erba Selvatica di Gianfranco Campigotto e Blues metropolitano di Salvatore Piscicelli. Ha avuto un enorme successo interpretando la protagonista di La dottoressa Giò, un film TV da cui poi è stata tratta anche una serie televisiva.

I suoi fan la supportano in ogni situazione: per esempio ora chiedono a gran voce il ritorno di Live – Non è la D’Urso, il suo programma in prima serata. Altri chiedono che conduca reality show come La Talpa, ma per ora tutto tace da parte di Mediaset.