“Non mi scappi più”, il nuovo amore di Mercedesz Henger | Edoardo Tavassi è in lacrime

La figlia di Eva Henger, Mercedesz, ha ritrovato l’amore: in poco tempo si è dimenticata di Edoardo Tavassi, conosciuto a L’isola dei famosi, e ora è pronta a ricominciare una nuova avventura e dare tutto il suo amore a un’altra persona.

Mercedesz Henger ha presentato sui social il suo nuovo amore. Dopo Edoardo Tavassi, col quale sembrava esserci stato qualcosa durante L’isola dei famosi, la figlia di Eva ha ritrovato l’amore e ha deciso di condividerlo con tutti i suoi follower.

Figlia di Eva Henger, la ragazza è nata nel 1991 e oggi fa l’attrice e il personaggio televisivo. Attivissima sui social, documenta sempre la sua meravigliosa vita senza lasciare mai i suoi follower. La ragazza ha un rapporto un po’ turbolento con sua madre e tutt’oggi le due hanno qualche difficoltà a parlarsi a cuore aperto.

Eva infatti aveva accusato Lucas Peracchi, l’ex fidanzato storico della ragazza, di essere violento e manesco nei confronti della figlia. La coppia però aveva sempre negato le accuse e questo ha allontanato la ragazza da sua madre. Sembra che l’ex attrice avesse cercato di sfruttare alcune voci messe in giro da lei stessa per risolvere alcuni problemi economici. Alla fine le due si erano riappacificate, ma ci sono ancora alcune tensioni irrisolte.

Mercedesz Henger e la sua nuova fiamma

Oggi Mercedesz Henger è felice della sua vita e, dopo una breve parentesi con Edoardo Tavassi a L’isola dei famosi, ha ritrovato l’amore e ha deciso di presentarlo a tutti. I due avevano avuto un flirt durante il reality show, ma non si erano mai spinti oltre perché il romano aveva dei dubbi sulla ragazza.

Tra i due c’era attrazione, questo è certo, ma non è scattato quel qualcosa che gli avrebbe potuto far fare un passo in più. I due hanno continuato a sentirsi e uscire anche dopo la fine del programma, ma la frequentazione si è risolta con un nulla di fatto. Niente storia d’amore, quindi, per i due.

Ormai è acqua passata, nuovo amore

Ma ora la ragazza ha ormai dimenticato quel flirt e ha un nuovo fidanzato. I suoi follower sono curiosissimi di sapere qualcosa in più su di lui ma, a parte una foto, la ragazza non si è sbottonata più di tanto. Quel che è certo è che, da come lo ha presentato, sembra davvero innamorata.

“Il 2022 mi ha portato talmente tanta felicità e cose belle che a stento ci credo. Riappacificarmi con mia madre e sentire di nuovo questo forte legame con lei, rifare l’Isola per la seconda volta, tornare a vivere nella mia città del cuore: Roma…. Tutte queste cose già sarebbero bastate per classificare il 2022 come uno dei migliori anni della mia vita.

E poi… ho trovato pure te. E che posso dire… ti ho cercato tanto, e ora che ti ho trovato non mi scappi più” ha scritto su Instagram, abbracciata a Nico D’amore.