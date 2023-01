Tornado familiare Ferragnez | Fedez si lascia scappare lo spoiler su Chiara Ferragni: ha esagerato oltre ogni limite

Chiara Ferragni è incinta? Ci si pone questa domanda da alcune ore in seguito ad alcuni strani particolari che sono stati notati e che lascerebbero pensare a una risposta affermativa. Fra questi particolari ci sarebbe una dichiarazione di Fedez, marito di Chiara Ferragni che avrebbe lasciato trapelare qualche dettaglio, anche se lei lo avrebbe zittito.

Chiara Ferragni potrebbe essere di nuovo in dolce attesa e lo sperano tanto soprattutto i fan dei Ferragnez che hanno seguito con tanto interesse la vita quotidiana di questa famiglia, la quale nel corso degli anni è diventata di certo una delle famiglie più amate e famose del nostro paese.

La voce avrebbe iniziato a girare in seguito a una diretta Instagram dove sono state dette delle parole di troppo e sarebbe stato proprio il rapper Fedez a dirle, salvo poi essere stoppato da sua moglie. C’è stato un dettaglio che avrebbe confermato il lieto evento secondo alcuni e che fa pensare che Chiara Ferragni sia di nuovo in dolce attesa.

Galeotta fu la diretta Instagram

Nei giorni passati la coppia ha avviato una diretta Instagram per interagire un po’ con la community e proprio in questa occasione Fedez si è mostrato su di giri, non riuscendo a contenere la propria gioia mentre la moglie ha saputo mantenere la propria sobrietà. Fedez ha dichiarato apertamente che c’era qualcosa che di nuovo che avrebbero annunciato. La diretta, infatti, è stata avviata dall’account ufficiale di Fedez anche se Chiara è comunque intervenuta come co-protagonista.

Fedez allora ha accennato a certe novità di cui voleva mettere a parte anche i fan. Fedez ha chiesto alla moglie: “Posso dirlo?”, ma lei senza comparire in video gli ha impedito di parlare. Dopo l’imprenditrice ha fatto capire che preferiva comunicare la notizia dopo il Festival di Sanremo.

Quasi subito dopo entrambi hanno smentito l’ipotesi della gravidanza ma hanno anche fatto capire che la novità riguardava comunque la famiglia, anche se non vi sono ulteriori dettagli. I fan dei Ferragnez malgrado tutto sono convinti che si tratterà proprio di una terza gravidanza.

Chiara Ferragni e Fedez di nuovo incinti?

Ma ci sono effettivamente altri indizi che andrebbero a confermare questa ipotesi? Innanzitutto Chiara Ferragni non ha mai nascosto di volere una famiglia numerosa e di volere appunto anche il terzo figlio. Si capisce facilmente il perché di questa voglia dal momento che lei stessa viene da una famiglia numerosa composta dai genitori e dalle due sorelle, oltre che lei.

Pertanto anche se in questo preciso momento non fosse incinta, di certo nei suoi progetti futuri c’è un terzo figlio dal momento che ha sempre espresso il desiderio di volerlo. Lo stesso Fedez si trova d’accordo con lei e ha espresso a sua volta la volontà di avere più figli. Un altro elemento che sembra avallare la tesi è il prossimo trasferimento, nel corso di quest’anno, in una nuova casa.

Si tratta di un nuovo appartamento sempre a Milano ma più grande di quello in cui vivono attualmente e certamente più spazioso. Questa notizia andrebbe ulteriormente a confermare l’idea di una terza gravidanza. In effetti quale occasione di questa sarebbe migliore, spostarsi in una nuova casa, più grande, se non l’arrivo di un figlio?