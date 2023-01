Gianluca Vialli e l’eredità milionaria | Un castello con 60 stanze e milioni di euro: ecco a chi andranno

Per molto tempo si è detto che Gianluca Vialli avesse un padre miliardario e che la famiglia fosse proprietaria di un castello con sessanta stanze. Ora salta fuori la verità sulla famiglia di Vialli, svelata dalla madre Maria Teresa.

Gianluca Vialli è morto oggi 6 gennaio 2023, soffriva di tumore al pancreas e il suo percorso accanto al cancro (perché non amava parlare di lotta) era stato esemplare per molte persone e Vialli è stato uno degli sportivi più importanti dell’ultimo secolo.

Gianluca Vialli ha contratto il cancro al pancreas alcuni anni fa e storicamente si tratta di uno dei tumori più aggressivi che possano colpire l’uomo. Nelle ultime settimane era stato ricoverato a Londra per delle complicazioni che purtroppo sono sfociate nella scomparsa dell’ex calciatore e allenatore.

Vialli si trovava a Londra quando gli fu diagnosticato il cancro. La sua famiglia non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali e nel corso degli anni ha sempre mantenuto una certa discrezione intorno a questa storia.

Tutto il mondo del calcio, ma anche i fan e gli appassionati sono costernati per la dipartita di Gianluca Vialli, l’ex campione della Juventus e della Sampdoria è stato sempre un modello sportivo e di vita per molte persone, anche per coloro che non erano tifose e non hanno mai seguito una partita di calcio.

Di Vialli si è molto parlato per la sua commovente storia ma si è detto molto anche intorno alla sua famiglia, in particolare si è parlato del padre Gianfranco che in gioventù aveva un’attività nel settore delle strutture prefabbricate. Si diceva che il padre di Vialli fosse un uomo facoltoso. Ma vediamo perché.

Il patrimonio di Gianfranco Vialli

Circolavano diverse voci in merito alla ricchezza di Gianfranco Vialli, padre di Gianluca e questo anche per l’infanzia agiata dello stesso Gianluca. Si dice che Vialli con la famiglia abitasse nella villa Affaitati di Belgioioso, complesso architettonico del XV secolo a Grumello Cremonese.

Ma si è poi appurato che queste voci siano in realtà infondate e a confermarlo è stata proprio la madre di Gianluca Vialli, Maria Teresa, la quale ha sottolineato che la sua è una “semplice” famiglia altoborghese: “Siamo borghesi, ecco cosa siamo”. Con queste parole la donna ha messo tutti a tacere senza fare una piega e senza alimentare nessuna polemica.

Sicuramente stiamo parlando di una famiglia benestante ma di certo non si tratta di milionari. Purtroppo i rumors e le curiosità intorno a un certo argomento non si affievoliscono specialmente se si tratta della vita privata di un personaggio influente come Vialli e per questo motivo si è detto tanto.

La famiglia Vialli ha vissuto in un castello del XV secolo a Grumello Cremonese, che aveva più di 60 stanze. Ad attirare l’attenzione è stata anche la moglie del defunto Vialli, la ex modella sudafricana Cathryn White Cooper che ha sposato in segreto nel 2003 e che le è stata accanto fino alla fine.

Si erano conosciuti a Londra quando Vialli giocava nel Chelsea e lei all’epoca aveva appena lasciato una brillante carriera come modella e in quel periodo stava muovendo i primi passi nell’arredamento d’interni. Da parte di Gianluca Vialli ci furono quattro mesi di intenso corteggiamento in seguito ai quali i due si sono messi insieme. I due si sono sposati e hanno avuto due figlie: Sofia e Olivia.

La famiglia ha vissuto sempre a Londra e ha sempre mantenuto uno stile di vita discreto, come abbiamo detto, anche intorno alla questione della malattia di Gianluca Vialli. Sia Vialli che sua moglie avevano scelto di non avere profili social ufficiali per non attirare l’attenzione sulla loro vita quotidiana.

Di Cathryn White Cooper non si sa molto anche perché la moglie di Gianluca Vialli ha sempre rifiutato ogni genere di intervista e in pubblico la si è vista molto poco e sempre accanto al marito. Una delle ultime apparizioni della ex modella è stata nel 2019, in occasione della consegna a suo marito del premio Facchetti.

Cathryn per la prima volta si mostrò fragile e commossa, manifestando il profondo amore per suo marito e dichiarando alla stampa: “la battaglia per la malattia continua e io non mollo”. Nel 2019, infatti, erano già due anni che Gianluca Vialli stava affrontando il cancro al pancreas.

Cathryn con le figlie ha passato l’ultimo Natale accanto al marito nella clinica dov’era ricoverato. Con loro c’erano anche la mamma di Vialli, Maria Teresa, la sorella Mila, il fratello Nino e l’amico Massimo Mauro.