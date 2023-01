Can Yaman sciupafemmine | La fidanzata ancora più bella di Diletta Leotta – FOTO DALLA TURCHIA

Amatissimo dalle donne italiane, Can Yaman è diventato un sex symbol in pochissimo tempo, conquistando il cuore di ogni donna.

Dal fascino misterioso, l’uomo è quasi un dio greco: il suo fisico scultoreo di certo non passa inosservato. C’è tanta curiosità sulla sua vita sentimentale, soprattutto adesso che non frequenta più Diletta Leotta. Pochi sanno che prima di lei c’era una ex ancora più bella.

Can Yaman è tra gli attori più belli d’Europa, se non del mondo. In poco tempo ha conquistato le donne italiane e il successo è stato talmente tanto che è stato anche protagonista di Viola come il mare, la fiction italiana al fianco di Francesca Chillemi.

Fino a poco fa l’attore frequentava Diletta Leotta: i due formavano una coppia esplosiva e invidiata da tutti. Entrambi bellissimi, non era passato molto tempo da quando avevano iniziato a uscire insieme che già tutta l’Italia lo sapeva. La coppia era stata al centro del gossip per diversi mesi.

Can Yaman aveva un’ex ancora più bella

Ma chi c’era prima della giornalista al fianco dell’attore? Ebbene, in pochi lo sanno ma Can Yaman è stato fidanzato diversi anni con un’altra ragazza, se possibile ancora più bella della Leotta, almeno secondo alcune opinioni raccolte sul web.

L’attore, dalla Turchia, è sbarcato in Italia e ha ottenuto fin da subito grande successo. Pensare che prima lavorava come avvocato: una carriera del tutto diversa da quella di ora! L’uomo ha poi deciso di diventare attore ed è stata la scelta più saggia che potesse fare.

La fama lo ha portato anche ad essere protagonista del remake di Sandokan, di prossima uscita: chi meglio di lui potrebbe interpretare il principe malese? Sicuramente questo sarà un ulteriore trampolino di lancio per la sua carriera, che continuerà a raggiungere vette sempre più alte.

Venendo alla sua vita sentimentale, Can Yaman ha vissuto una storia molto passionale con la giornalista Diletta Leotta. Dopo la fine della relazione, la donna ha spiegato quali fossero i loro rapporti: “Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, che si sono amati, che hanno cercato di vivere questa passione enorme. Siamo tutti e due molto passionali, forse lui anche più di me, ed è stato tutto molto veloce, molto bello“.

Di una bellezza mozzafiato

Insomma, una storia davvero travolgente, che però si è conclusa. Ma prima ancora della Leotta c’è stata un’altra donna molto importante per l’attore: si tratta di Bestemsu Ozdemir, considerata da molti anche più bella della sua recente ex.

Classe 1991, i due si sono amati a lungo e il loro rapporto era molto serio. Alla fine qualcosa non è andata bene: l’attrice ha tradito Yaman con un altro uomo e i due si sono detti addio.