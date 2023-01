“Smetti di riprendere”: attimi di panico per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, vite seriamente a rischio

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli in occasione di queste festività sono andati in vacanza in Nepal per staccare dai diversi impegni di lavoro di quest’ultimo periodo. L’inizio dell’anno per la coppia è stato a dir poco turbolento e i due erano completamente terrorizzati.

Dopo una difficile edizione di Ballando con le Stelle che ha visto Lorenzo Biagiarelli in qualità di concorrente e Selvaggia Lucarelli in quella storica di giudice, una delle coppie più chiacchierate di quest’inverno si è concessa una vacanza durante queste festività.

Per festeggiare l’inizio dell’anno i due si sono recati in Nepal per un viaggio emozionante ed avventuroso. Selvaggia e Lorenzo hanno tenuto informati i followers con le loro bellissime avventure e deliziandoli dei paesaggi del Paese Asiatico.

Per la coppia quest’anno non è stato per nulla facile soprattutto dopo essere stati protagonisti di alcune polemiche durante l’ultima edizione di Ballando con le stelle. Secondo la Lucarelli, infatti, proprio Lorenzo è stato penalizzato dai suoi colleghi per via del legame con Selvaggia. Lo chef, sempre a detta della Lucarelli, non è stato neanche selezionata dal ripescaggio proprio per evitare alcun tipo di raccomandazione.

Intanto, Selvaggia e Lorenzo si sono lasciati alle spalle le discussioni e sono partiti per il Nepal con la speranza di ricominciare l’anno in serenità. I due, tuttavia, hanno affrontato una brutta disavventura e hanno condiviso questo momento con i loro followers.

Il racconto del dramma sfiorato

Quando Selvaggia e Lorenzo hanno deciso di prendere un aereo per percorrere appena 93 chilometri da Katmandu a Chitwan, mai si sarebbero immaginati di vivere una tale paura in volo. Muoversi in macchina tra queste due città avrebbe significato attraversare una strada abbastanza pericolosa, causa di vari incidenti stradali.

Così la coppia ha optato per un volo che sarebbe dovuto durare appena venti minuti. Come raccontato dalla Lucarelli ai suoi followers quel giorno c’erano un sacco di turbolenze e proprio Lorenzo Biagiarelli era davvero terrorizzato tanto da indurre la Lucarelli ad interrompere la ripresa video del viaggio.

“Dopo 10 minuti l’aereo incontra qualche cumulonembo per cui iniziano vuoti d’aria e tanti saluti” ha spiegato Selvaggia su Instagram e poi ha raccontato ironicamente la reazione del suo compagno così: “Da questo momento Lorenzo mi ha vietato di documentare il suo ca***to”.

Intanto, nonostante il volo fosse comunque molto problematico, la paura di Lorenzo è anche associabile ad un’altra esperienze simile che lo ha profondamente segnato come lui stesso ha raccontato a Oggi è un altro giorno.