“Il primo Natale senza te”: Anna Tatangelo lo ha voluto raccontare adesso | Impossibile fermare le lacrime

Se le vacanze natalizie portano gioia e serenità a volte, purtroppo, non è sempre così. E lo sa bene Anna Tatangelo, che ha trascorso un Natale dolceamaro.

Il Natale è la festa da passare in famiglia per eccellenza e quando questo non accade, si trasforma in una giornata malinconica e avvilente. Così è trascorso il Natale di Anna Tatangelo, cantante molto amata e seguita, abituata ad avere molti parenti intorno a lei. Purtroppo, però, lo scorso 25 dicembre ha dovuto lasciare qualche posto vuoto intorno alla tavola imbandita per la festa.

La Tatangelo ha tre fratelli e la famiglia è un elemento essenziale nella sua vita, anche se ha avuto degli attriti con i propri genitori per alcune scelte del passato. Ad esempio, quando Anna, a 18 anni, ha rivelato di frequentare il cantante napoletano Gigi D’Alessio, i genitori erano contrari a questa scelta e lei, per qualche tempo, era andata via di casa. Fortunatamente, a riportare la pace in famiglia è stata la nascita di suo figlio Angelo, avuto, appunto, con Gigi.

La Tatangelo era solita postare molte foto e video della sua quotidianità utilizzando il social media Instagram. Tuttavia, negli ultimi tempi, la cantante si è limitata a pubblicare qualche piccolo post oppure ha fatto solo le stories.

Per commentare e condividere il Natale appena passato, Anna ha usato una storia di Instagram, postando una foto che la ritrae con i suoi fratelli Giuseppe e Maurizio e con la sorella Silvia. Tutti e quattro seduti sul divano, sorridenti, con una frase come didascalia della foto che recita: “Nonostante sia stato un giorno di grande malinconia, grazie a loro sono stata bene.”

Perché la Tatangelo ha usato la parola malinconia? Lo scorso settembre, purtroppo, Anna ha perso la sua mamma, di nome Palmira, sconfitta dal cancro contro il quale combatteva da tempo.

Un duro colpo per Anna, abituata a trascorrere le vacanze natalizie con i suoi fratelli, con sua madre e con il padre Dante, con il quale, l’8 dicembre, ha fatto l’albero di Natale. Inoltre, assieme alla mamma, Anna ha perso anche suo nonno Domenico, papà della madre, pochi mesi dopo, ovvero a novembre. Insomma, due membri della famiglia molto cari e vicini alla cantante, che ha scoperto la tristezza di trascorrere il Natale senza nonno e, soprattutto, senza mamma.

Uno dei fratelli della Tatangelo, Maurizio, ha pubblicato una foto di sua madre e di sua sorella, scrivendo un commento dedicato alla mamma: “Il primo Natale senza te, mamma… per la nostra famiglia è sempre stato il giorno in cui poter stare insieme… ma quella sedia accanto a me era vuoto.. ma il vuoto era solo fisico, perché sei stata con me in ogni momento, in ogni sorriso, in ogni pensiero”.