“Mi hanno costretto a baciarlo”: scandalo autori del GF VIP | La regia non è riuscita a censurare

Nelle ultime settimane nuovi concorrenti si sono aggiunti al cast del Grande Fratello Vip e tra questi c’è anche Dana Saber che non ha perso tempo e ha fatto subito conoscere il suo forte carattere. Ma non è solo per questo motivo che Dana si è fatta conoscere, ma anche e soprattutto per una confessione inaspettata che ha sorpreso tutti.

Il Grande Fratello Vip è una delle trasmissioni più chiacchierate della televisione, nonché l’unica con una messa in onda di ben sei mesi, pur non trattandosi di un primetime. Al timone del Reality Show c’è Alfonso Signorini, giornalista e direttore del settimanale Chi, uno dei principali settimanali di costume in Italia e sempre aggiornato sulle ultime novità.

In questi primi mesi di messa in onda del programma sono accadute già molte cose, come per esempio tutte le polemiche legate alle dichiarazioni di Antonino Spinalbese il quale, malgrado la diffida della sua ex Belen Rodriguez di parlare di lei, ha comunque continuato a fare riferimenti a lei e alla piccola Luna Marì.

L’ultima è la polemica sollevata intorno all’ipotesi che Belen non voglia far vedere sua figlia al padre, polemica che tuttavia è stata smontata dalla stessa Belen che ha detto di non avere nulla in contrario.

Ma tra gli altri personaggi chiusi nella casa più famosa d’Italia e che hanno fatto parlare di sé c’è stata anche Giaele De Donà che oltre ai diversi flirt avuti nella casa, ha fatto molto discutere per le sue scelte di vita matrimoniale “poco tradizionali” e che vedrebbero per lei e il marito un matrimonio aperto. Lui è un imprenditore americano, Bradford Beck, e i due passano sei mesi all’anno insieme in America e altri sei mesi lei torna in Italia, in questo periodo entrambi sono liberi.

Ma ora la discussione riguarda in particolare il programma stesso e gli autori che in tutti questi anni lo hanno messo in piedi. Nel corso degli oltre vent’anni di messa in onda del GF si è sempre parlato del fatto che fosse un racconto scritto a tavolino e dunque “finto”, una storia in cui i concorrenti seguono un copione prestabilito. Ma in questa occasione cosa è trapelato?

Dana Saber ha spifferato tutto

Ad avallare la tesi per cui il GF sarebbe un programma pilotato sono determinate dinamiche che si vanno a verificare e che sembrano effettivamente finte, poco aderenti alla realtà. Oppure le molte discussioni che nascono e che non hanno alcun senso. Questi pochi elementi sono bastati a far pensare alla maggior parte del pubblico che dietro ogni parola, azione e discussione dei concorrenti ci fosse la regia del programma con tutti gli autori.

Ma chi ha poi sostenuto e confermato queste ipotesi che fin ora erano rimaste tali è stata Dana Saber, una degli ultimi acquisti del programma. Proprio lei si è lasciata andare a una rivelazione sorprendente che ha confermato le molte voci che giravano da tempo. Naturalmente tutto ciò ha tolto veridicità al programma. È accaduto tutto nel corso di una conversazione tra la stessa Dana e Antonella Fiordelisi.

Dana ha detto: “Mi è stato suggerito di baciarlo” e Antonella Fiordelisi ha chiesto: “A chi?” ma questa domanda non ha ricevuto risposta perché Dana ha fatto il gesto del silenzio e a quel punto l’ipotesi di Antonella è stata questa: “Mi dici chi è stato? Ma da loro? Da qualcuno in Casa? Ma da fuori?”. E subito dopo le ha domandato: “Ma tu gli piaci secondo te?”, al che Dana ha ribattuto: “Può essere”.

Ma di chi stavano parlando le due concorrenti? Si tratta di George Ciupilan e con questa conversazione per quanto mozzata da una sorta di censura si conferma che ci sarebbe un pilotaggio degli stessi autori. Tuttavia Dana stessa ha dichiarato che l’ex volto de Il collegio è l’unico tra i concorrenti maschili a interessarle.