Amadeus e Giovanna calienti, beccati proprio dietro le quinte: “Pazzesco” | Non sono riusciti a trattenersi

Si sa, Amadeus e Giovanna sono una coppia davvero passionale, ma questa volta non sono riusciti a resistere e sono stati beccati dietro alle quinte della serata di Capodanno 2023 su Rai Uno: ecco la foto inedita.

Amadeus e Giovanna non si trattengono

Prima di vedere Amadeus sul palco di Sanremo, il conduttore è salito su quello dedicato alla serata di Capodanno 2023 organizzata dalla Rai.

Il conduttore da milioni di ascolti ha stracciato la concorrenza su Canale 5 anche durante la notte di San Silvestro.

Nella serata del 31 dicembre, infatti, Perugia è stata riempita di musica e ospiti d’eccezione in occasione dello show organizzato da Rai1, che ha avuto moltissimi ascolti. Ad abitare la serata non ci sono stati solo cantanti, ma anche comici e talenti del mondo dello spettacolo.

Immancabile anche Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, al centro dei riflettori per l’ultimo incontro con Anna Oxa. La cantante, infatti, non ha voluto rilasciarle l’intervista su Sanremo, nonostante lei sia l’inviata speciale del Festival. Un comportamento molto strano nei suoi confronti che ha innescato parecchi dubbi.

Tornando alla serata del 31 dicembre, la Civitillo come sempre era presente per condividere l’emozionante serata con suo marito Amadeus. Ma cosa è successo dietro le quinte dell’Anno che Verrà? Negli ultimi giorni non si parla d’altro: ecco la foto inedita che ha sommosso il web e i fan della coppia.

Come da tradizione, a mezzanotte di Capodanno scatta il bacio tra gli innamorati, pronti ad iniziare insieme un nuovo anno. Anche Giovanna e Amadeus accolgono mano nella mano il 2023, sempre più affiatati.

Durante la serata, girava una telecamera che riprendeva gli innamorati nella piazza di Perugia, mentre si lasciavano andare a baci appassionati. La telecamera, però, ha ripreso anche un momento di intimità tra Amadeus e Giovanna. I due non hanno resistito e si sono nascosti dietro le quinte.

Dopo aver festeggiato con il pubblico dell’Anno che verrà, la coppia si è immediatamente nascosta dietro le quinte del palco per scambiarsi un bacio passionale. Un gesto che testimonia quanto siano innamorati i due e quanto non riuscivano più a stare lontani l’uno dall’altra.

Poco più tardi, la coppia ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui si baciavano, augurando a tutti i loro fan un buon anno nuovo.

Il pubblico è impazzito davanti alla foto inedita e si è scatenato con numerosi commenti di augurio per una delle coppie più apprezzate della televisione italiana, dove è sbocciato il loro amore così forte e passionale.