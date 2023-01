Sanremo: Amadeus fatto fuori per un altro conduttore. Ecco chi si è proposto!

Ormai il 2022 sta per finire e tra pochissimi mesi inizierà Sanremo 2023, dove troveremo al timone un volto nuovo, ma sempre familiare. Scopriamo che cos’è cambiato.

Anche se il festival più noto della musica italiana, ovvero Sanremo, non è ancora iniziato, ci sono già moltissimi rumors, molti dei quali confermati, riguardo ai cantanti che saliranno sul palco del teatro dell’Ariston per esibirsi e, soprattutto, su chi sarà a presentarli.

Di solito, le voci che girano su un possibile nuovo presentatore di Sanremo sono poco credibili, ma questa volta la notizia è uscita direttamente dalla bocca di Nek, famoso cantante italiano e amatissimo dal pubblico. L’artista vorrebbe fare più televisione e, quindi, si è proposto come possibile conduttore futuro per Sanremo, prendendo il posto di Amadeus.

Qualche giorno fa, Nek ha rilasciato un’intervista al giornale La Stampa proprio in merito a questo suo desiderio, affermando: “Il mio modello è Morandi. Un artista che è sì un cantante ma anche tanto altro. Lui l’ha presentato e ora lo co-presenta. Potrei farlo anche io”.

Nella città di Sanremo c’è sempre più agitazione ed impazienza per l’imminente inizio della nuova stagione del più celebre festival della canzone italiana e, nel mentre, uno dei cantanti più amati di sempre, ovvero Nek, sta sperimentando il mondo della televisione.

Un’esperienza recente e che è riuscita ad ottenere molto successo è stata Dalla strada al palco, un nuovo programma ideato dal mitico conduttore Rai, Carlo Conti, e andato in onda la scorsa estate, ogni martedì, in prima serata, su Rai2.

Sebbene si sia trattato di una trasmissione nuova e proposta in estate (quando lo share non è alto come in inverno) ha riscosso molto successo, tanto da convincere lo staff e la redazione a girare anche una seconda stagione e, magari, mandarla in onda in inverno, come se fosse un premio per l’ottimo risultato ottenuto nella prima stagione.

Malgrado tutte queste ottime idee e la volontà di metterle in atto, Nek ha dichiarato che ancora non si è deciso nulla, dicendo: “C’era l’intenzione ma non ho ancora ricevuto notizie”.

Oltretutto, il famoso e tanto amato cantante di Sassuolo non si sente ancora pronto ad abbandonare del tutto il mondo della musica per quello della tv. Tuttavia, Nek ha anche ammesso che, in un prossimo futuro molto vicino, dedicherà molto tempo non solo alla sua musica, ma anche al mondo del piccolo schermo.

Vedremo che cosa ci riserverà il futuro di questo grande musicista. Per il momento, godiamoci la sua musica e assaporiamo le sue prime volte in tv come presentatore.