Nek, “Non tornerà più come prima”, l’incidente è drammatico, la situazione preoccupa

Il noto cantante Nek ha fatto delle confessioni tristissime su un incidente traumatico avvenuto qualche tempo fa. Per lui le cose non torneranno come prima e consapevole cerca di guardare avanti.

Fillipo Neviani in arte Nek è davvero uno dei cantati più importanti ed apprezzati della musica italiana. I suoi brani hanno sempre riscosso un grandissimo successo di pubblico e critica e tutti ricordano il suo singolo d’esordio grazie al quale ha vinto Sanremo nel 1997: Laura non c’è.

Dopo questa canzone la sua carriera nella musica ha letteralmente preso il volo collezionando una Hit dopo l’altra arrivando a vendere ben 10 milioni di dischi. Incredibile risultato per un artista che ha iniziato a muovere i primi passi nella musica nel 1986 prima con un duo country e poi militando in una band rock-progressive.

Un lungo e bellissimo viaggio nel panorama musicale che però ha trovato una battuta di arresto due anni fa a causa di un gravissimo incidente subito da Nek. Il cantante ha rischiato di perdere ben due dita ma proprio questo evento lo ha spinto ad essere ancora più determinato.

Il racconto dell’incidente

Nek ha avuto un brutto incidente domestico un paio di anni fa le cui conseguenze sono ancora evidenti. Mentre maneggiava una sega circolare per dei lavori in casa, al cantante emiliano è letteralmente sfuggito l’aggeggio tanto che la sega gli ha tranciato l’anulare ed il medio.

Nonostante il dolore e la grossa quantità di sangue, Nek è riuscito a guidare fino al pronto soccorso con l’altra mano cercando di non svenire. Ecco cosa ha dichiarato: “Non so come ho fatto a rimanere freddo. Nel mio ultimo libro spiego che in certe circostanze una persona tira fuori qualità che non sa di avere, nel mio caso soprattutto la pazienza. Ho scoperto virtù che non conoscevo…”.

Purtroppo, però, sebbene la mano sia stata messa a nuovo la sua funzionalità non sarà mai più come prima. Questo è quanto ha dichiarato, infatti, Nek a TV Sorrisi e Canzoni:”Ho dovuto accettare il cambiamento, in realtà lo sto ancora facendo. La mia mano sinistra, pur avendo acquisito nuovamente l’80% delle sue funzioni, non tornerà più come prima. È stato un incidente allo stesso tempo delicato e terrificante, specie per un musicista che lavora e crea con le mani. Non è semplice, deve partire tutto dalla testa…”.

Nek malgrado le difficoltà fisiche affrontate in passato non abbandonerà mai la musica e già sarebbe proiettato a Sanremo 2024 a cui probabilmente potrà partecipare con il suo amico Francesco Renga.