Maria De Filippi impreca per la prima volta, volano parole pesanti e la situazione degenera

La rabbia della De Filippi è esplosa a Uomini e Donne e per la prima volta abbiamo assistito alle imprecazioni della conduttrice.

In tutta la sua onorata carriera, Maria De Filippi non ha mai perso il controllo. Anzi, lei è sempre stata l’ago della bilancia, pronta a calmare gli animi e a riportare tutti sulla retta via. Ma qualcuno è riuscito a far perdere le staffe anche alla Queen Mary di Canale5. La sua rabbia si è scatenata in una recente puntata di Uomini e Donne del trono over. Come sempre, ci sono state molte discussioni accese, ma questa volta Maria si è vista costretta a usare termini non proprio nelle sue corde.

La protagonista di questa storia è Pinuccia Della Giovanna, una dama del trono over che si è fatta conoscere dal pubblico per il suo carattere difficile ed ingestibile. Non si lascia mettere i piedi in testa né dagli opinionisti, che spesso sono in disaccordo con lei, né dalla padrona di casa, che ha dovuto metterla a tacere in malo modo.

Pinuccia ha avuto un diverbio molto accesso con il suo cavaliere che frequenta da qualche mese, ovvero Alessandro Rausa, perché lei è una signora molto gelosa e possessiva. Il novantaduenne ha esposto il suo disagio in trasmissione, dicendo: “Lei è molto possessiva, mi opprime”.

A questo punto, la Della Giovanna si piazza in mezzo allo studio e comincia ad inveire contro Rausa, accusandolo di essere un bugiardo e di dire falsità per illuderla. La dama ha, infatti, affermato che nelle scorse puntate, durante un ballo, Alessandro le avrebbe confessato il suo amore.

Stanco dei continui attacchi da parte della dama di Vigevano, Rausa si è difeso dicendo al pubblico di Uomini e Donne, sia in sala che a casa, e alla padrona del programma Maria de Filippi che cosa è successo tra loro la scorsa estate, durante la pausa estiva della trasmissione. Il cavaliere ha svelato che la dama ha mandato suo nipote a casa per discutere della loro relazione.

Sentendo queste parole, la de Filippi ha detto a Pinuccia: “Non gli vuoi bene se non lo lasci libero” e ha continuato il suo discorso cercando di farle capire che molto probabilmente Alessandro la considera solamente come una buona amica.

La dama, non per nulla soddisfatta di come la conversazione stesse proseguendo, ha detto: “Faccio la ragazzina gelosa, perché ti voglio bene” ed è proprio a questo punto che Maria De Filippi è sbottata, stanca della faccenda, ed ha esclamato: “E sti c**i!”