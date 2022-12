Re Carlo III e Camilla non dormono nemmeno più insieme. La rivelazione della fonte, ecco cosa sta succedendo

Stando ai rumor che trapelano dalle alte mura del Palazzo reale inglese, sembra che Re Carlo III e la regina consorte Camilla Parker dormano in stanze separate, rinunciando al letto matrimoniale. Finalmente è uscita la verità che spiega meglio che aria tira tra i due monarchi.





È un po’ di tempo oramai che circolano voci di corridoio secondo le quali Carlo e Camilla dormirebbero in due stanze separate, e quindi anche in due letti diversi. Ma qual è il motivo? Si tratta di una scelta personale o un tentativo di seguire una tradizione portata avanti anche dalla Regina Elisabetta e dal principe Filippo?

La Royal Family, da sempre, è circondata da voci di corridoio e indiscrezioni che a volte trapelano dalle mura di Buckingham Palace, altre invece vengono raccontate da personaggi molto vicini alla famiglia reale.

Non sempre, però, queste voci non vengono confermate né tantomeno smentite. Una di queste riguarda sicuramente Carlo e Camilla: stando a quanto rivelato da voci di corridoio, sembra che i due non dormano insieme, bensì in letti separati.

Sarebbe una situazione davvero anomala, in quanto i due sono legatissimi e hanno combattuto anni per coronare il proprio sogno d’amore ed essere socialmente accettati e rispettati. Quindi, perché mai rinunciare a dormire insieme nel letto matrimoniale?

È questa la domanda che i sudditi hanno iniziato a porsi sempre più, a maggior ragione ora che Carlo è salito al trono.

Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta a settembre 2022, infatti, tutta l’attenzione dei tabloid inglesi e dei sudditi si è spostata proprio su Carlo, prossimo all’incoronazione. Ma è vero che la coppia dorme in stanze separate fin da quando si sono sposati?

Sono solo voci di corridoio mai confermate o smentite dai diretti interessati, ma non sarebbe una scelta strano, dato che nella tradizione reale molti componenti della famiglia inglese hanno scelto di dormire in stanze separate dal proprio partner per mantenere un certo grado di privacy e avere uno spazio tutto per sé.

Basta pensare alla Regina Elisabetta e suo marito Filippo: come mostra anche The Crown, la serie Netflix dedicata alla storia della famiglia reale, i due dormivano in letti separati. Si tratta di una tradizione che con il tempo è andata a sfumare, dato che oggi anche nelle monarchie ci si sposa per amore, e non più per interesse.

Carlo e Camilla sono un perfetto esempio di questo, quindi è molto strano che – nonostante la passione che li lega e che li ha portati a combattere uniti contro pregiudizi e critiche – i due scelgano di separarsi ogni notte.