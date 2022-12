Aurora Ramazzotti esce allo scoperto su Trussardi: “ecco cosa mi faceva…”

Aurora Ramazzotti ha deciso di uscire allo scoperto su Tomaso Trussardi rivelando tutto quello che ha vissuto con l’ex marito di sua madre Michelle Hunziker.

È passato quasi un anno da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione. I due erano sposati da sette anni e come sappiamo hanno due figlie, Sole e Celeste. Per un certo periodo a lei sono stati attribuiti diversi flirt, tra i quali quello più chiacchierato fu quello con Giovanni Angiolini, un ortopedico che aveva anche partecipato al Grande Fratello.

Malgrado la separazione ufficiale e il fatto che entrambi hanno condotto vite separate nelle ultime settimane si vociferava di un loro ritorno insieme. Da quanto si vocifera, già da alcune settimane sembra che il rapporto si stia ricucendo, precisamente dalla festa di compleanno della figlia Sole dove i due ex si sono ritrovati insieme per festeggiarla. Già in quella occasione si vociferava che i due probabilmente si stavano riavvicinando.

Nel frattempo Aurora Ramazzotti ha annunciato la sua gravidanza e proprio lei di recente ha parlato del suo patrigno, confessando qualcosa che fino ad ora non aveva ancora rivelato.

Aurora Ramazzotti confessa tutto

Secondo le notizie circolate su di loro nel corso dei mesi, sembra che le cose non andassero molto bene tra Michelle e Tomaso già da un po’ di tempo, finché la situazione non è andata degenerando e non hanno più potuto evitare la separazione. I due fino a quel momento sono rimasti insieme per il bene delle figlie, Sole e Celeste, ancora piccole, rispettivamente di 9 e 7 anni.

Le motivazioni alla base della separazione non si sono mai conosciute, qualcuno ha detto che alla base di tutto ci sarebbe stata una sorta di antipatia fra la madre di Tomaso e Michelle. Qualcun altro invece ha attribuito una colpa al lavoro da imprenditore di Tomaso.

Trussardi è ovviamente rimasto in ottimi rapporti con le proprie figlie ma sembra che l’attrito ci sia con Aurora Ramazzotti, la prima figlia di Michelle, conduttrice e influencer in procinto di diventare madre a sua volta. A quanto pare il rapporto tra Aurora e Tomaso si sarebbe incrinato tempo fa, molto prima della crisi matrimoniale tra Michelle e Tomaso.

Aurora non ha invitato Trussardi al suo compleanno, ma c’è di più, inoltre il compagno di Aurora avrebbe iniziato a collaborare a un progetto con Tomaso Trussardi ma poi la cosa non è andata in porto e ciò avrebbe potuto creare un certo attrito.

Anche per questa ragione non è mai capitato che i due comparissero insieme in situazioni pubbliche o che lei esprimesse la sua opinione sulla separazione tra Michelle e Tomaso, anche perché presa dalla sua gravidanza. Queste informazioni sull’attrito fra i due derivano da diversi rumors che circolano da tempo.