Anna Pettinelli vittima di un violentissimo attacco, “Quanto schifo in giro…” | Spalle al muro

Anna Pettinelli conduttrice, speaker radiofonica ed ex professoressa di Amici di Maria De Filippi è stata vittima di un duro attacco social da parte di qualcuno di abbastanza noto. In realtà la stessa Pettinelli ha provocato con delle feroci frecciatine dando inizio ad una diatriba fortissima. Vediamo i dettagli.

Anna Pettinelli è un celebre personaggio televisivo noto per diversi programmi. La donna ha partecipato negli ultimi tempi anche al noto format di Mediaset Temptation Island insieme al suo compagno dell’epoca Stefano Macchi con il quale però la relazione è giunta al termine definitivamente.

Anzi proprio Stefano si è rifatto una vita con un’altra compagna ossia Elisa D’Ospina la famosa modella curvy ed influencer con la quale sta aspettando addirittura un bambino. Insomma, pare che Stefano sia andato avanti velocemente sicuramente molto di più di Anna che non starebbe frequentando nessuno dopo la turbolenta relazione con Stefano.

Però, in linea con il suo carattere molto effervescente e schietto la Pettinelli non ha potuto esimersi dal commentare la nuova vita di Stefano e della sua compagna con queste parole: “Sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo. Per quanto riguarda me sono serena, con lui era finita da tempo. Credo che però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito”.

La risposta a queste dichiarazioni non si sono fatte attendere e a replicare c’è stata proprio la nuova fidanzata di Stefano. Lo scontro è fortissimo e le frasi sono davvero scioccanti.

Lo sfogo social di Elisa D’Ospina

Proprio su Instagram Elisa ha dato il meglio di sé attaccando Anna dopo essersi sentita accusata dalla stessa conduttrice. La D’Ospina ha scritto, infatti, sui social: “È indelicato vedersi licenziare perché sto con l’ex della mamma di una che fa parte del team di una radio via whattsapp il 13 agosto alle ore 16 dopo che sarei dovuta rientrare a distanza di una settimana.

E forse ancor di più parlare di una creatura non ancora nata, frutto dell’amore di due persone che si sono incontrate e che vivono serenamente dopo due separazioni. Leggo cose allucinanti in giro. Nausea e questa volta non dovuta alla gravidanza”.

Niente riesce a fermare la modella che ha continuato così: “Un figlio indelicato. Da uno a 1000 quanto fa ribrezzo una dichiarazione simile su una creatura che deve tra l’altro ancora nascere? Ne ho visto tanto di schifo in giro, ma mai così, ve lo giuro”.

Elisa D’Ospina è un fiume in piena e dopo ha concluso con una constatazione diretta: “La cosa più bella che mi ha insegnato la vita è che quando incontri brutte persone nel tuo percorso è sempre una cosa positiva. Impari a essere esattamente l’opposto e a prenderne le distanze. Praticamente sai esattamente cosa non diventare”.

I rapporti sono tesissimi ma d’altronde nessuno si aspettava che tra le due le cose potessero essere amichevoli.