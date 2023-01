“Ecco il mio fidanzato”: Barbara D’Urso esce allo scoperto e fa impazzire i fan

Barbara D’Urso non è mai stata molto aperta sulla sua vita sentimentale ma oggi la conduttrice di Pomeriggio 5 è uscita allo scoperto. Sappiamo che la conduttrice è molto empatica verso i protagonisti delle storie che racconta nel suo programma ma se si tratta di condividere cose del suo privato è molto abbottonata, eppure di recente ha svelato qualcosa in più. Ecco cosa sappiamo.

Barbara D’Urso è uno dei volti principali della televisione italiana al timone da anni di alcuni dei programmi più amati di sempre. La sua carriera è iniziata come attrice ma è poi proseguita nella conduzione.

Barbara D’Urso era figlia di Rodolfo D’Urso e Vera Pentimalli. Lei è la primogenita, ma ha anche una sorella e un fratello: Daniela (1960) e Alessandro appunto (1965). La conduttrice, quando aveva solo 11 anni ha perso sua madre, affetta dal morbo di Hodgkin. Oggi la ricerca ha fatto passi da gigante e il morbo di Hodgkin ha una buona percentuale di guarigione, ma purtroppo all’epoca era uno dei tumori più aggressivi e molte persone sono scomparse per quello.

I suoi esordi come showgirl avvennero su Telemilano 58 che poi sarebbe diventata Canale 5. Già all’epoca seppe conquistarsi la simpatia del pubblico e a giudicare dalla sua lunga carriera il pubblico le è rimasto fedele per questi quarant’anni di carriera. Nel corso degli anni la conduttrice è stata al timone di molti programmi, Rai e Mediaset e la maggior parte hanno avuto un grande successo.

Della sua vita privata sappiamo che ha anche altri due fratelli che suo padre ha avuto dalla donna che ha sposato dopo essere rimasto vedovo, ma della vita amorosa si conosce poco perché Barbara D’Urso è sempre stata molto riservata. Ha due figli e uno di questi sta per diventare padre ma anche di questa notizia è trapelato molto poco nel corso degli ultimi mesi.

Ma cosa si conosce degli amori di Barbara D’Urso? Molto poco anche in quell’ambito anche se di recente è saltata fuori una storia di Instagram dove Carmelita nazionale ha annunciato per la prima volta di avere un fidanzato. Sarà vero?

Barbara D’Urso, è arrivato l’amore?

Barbara D’Urso preferisce farsi fotografare in compagnia degli amici e negli ultimi anni ha sempre detto di essere single anche se neppure ha mai negato di essere in cerca dell’amore.

L’assicuratore Francesco Zangrillo è il nome che le è stato attribuito più spesso e che secondo i rumors era il suo presunto flirt anche se la notizia non è stata mai confermata e in ogni caso, sembra che l’uomo non faccia più parte della sua vita.

Ma se è vero che adesso la conduttrice napoletana è felicemente fidanzata chi l’uomo che le sta accanto? È stata la stessa Barbara D’Urso a rivelare di essere innamorata e lo ha fatto condividendo uno scatto molto dolce con la scritta: “Io ed il mio fidanzato”.

Nella foto la si può vedere seduta in terra, in una cameretta con la canzone in sottofondo di “Il tempo delle mele” e accanto a lei un grande pupazzo di peluche a forma di orso. Un’immagine in cui la conduttrice torna bambina e possiamo immaginarla effettivamente innamorata anche se accanto a lei nella foto non c’è un uomo. Se questa notizia è vera non sarà facile che possa venire a galla.

Ciò che sappiamo certamente è che Barbara D’Urso ha vissuto dei grandi amori e tra questi, pensate, c’è stato anche Memo Remigi, di recente al centro delle polemiche per quella palpatina che gli è costata la partecipazione a Oggi è un altro giorno. La storia con Barbara D’Urso si è consumata mentre lui era sposato e lei aveva all’epoca appena 19 anni, lui ne aveva 39. Si è parlato di un amore profondo e sincero e Remigi in persona ha detto in alcune interviste di esserle stato di grande aiuto perché in quel periodo lei era appena arrivata a Milano.

Nel frattempo Barbara D’Urso ha sempre negato si essere stata lei la causa della rottura tra Remigi e sua moglie. Ma il vero amore di Barbara D’Urso sarebbe arrivato nel 1983 quando la futura conduttrice di Pomeriggio Cinque incontrò Mauro Berardi, produttore cinematografico con il quale ha avuto due figli Emanuele nato nel 1986 e Gianmauro nato nel 1988.

Questa storia d’amore però si concluse quando i due figli erano ancora piccoli, lei in seguito ha ricordato Berardi come una delle persone più importanti della sua vita tanto che i due hanno ancora oggi un bellissimo rapporto.

Il ballerino Michele Carfora arrivò giusto in tempo a sanare il dolore per l’amore perduto e infatti i due si sono sposati nel 2002 ma purtroppo anche questa storia si concluse, e male, perché lei scoprì attraverso delle foto sul giornale che Carfora la tradiva.

Miguel Bosè e Vasco Rossi sono altri due flirt che le sarebbero stati attribuiti, qualcuno dice che Rossi avrebbe scritto per lei la canzone “Brava”, nel 1981. Anche se non li ha mai confermati altri nomi sono Stefano Bettarini, Alex Britti e l’ex calciatore Fabio Galante.