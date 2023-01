Lutto Gigi D’Alessio: la straziante scomparsa per il cantante, un colpo al cuore

Il cantante Gigi D’Alessio sempre attivo sui social tiene informati i suoi fan su una terribile notizia che l’ha colpito nel profondo. Vediamo cosa è successo nei dettagli.

Gigi D’Alessio è forse uno dei cantanti più amati della musica italiana. Grazie alle sue canzoni che continuano a far sognare milioni di persone, D’Alessio continua a scalare le classifiche. Il cantante giunto all’età di 55 anni vanta una carriera davvero strabiliante con alle spalle diverse partecipazioni a Sanremo, la conduzione di programmi dedicati interamente a lui e collaborazioni importanti con grandi artisti.

Gigi D’Alessio ha sempre associato talento all’impegno: ed è per questo che è riuscito a studiare e a diplomarsi al Conservatorio di Napoli. Ma la sua carriera inizia per merito di un incontro molto speciale con un pilastro nella musica melodica: Mario Merola. Grazie all’uomo, quindi, Gigi muove i primi passo nel mondo musicale ma anche dello spettacolo in senso stretto.

Intanto, Gigi D’Alessio pubblica il primo album “Lasciatemi Cantare” che si conferma come un ottimo disco d’esordio, l’apripista per i successi futuri. Tuttavia, all’aspetto professionale di Gigi D’Alessio non è possibile associare anche quello personale caratterizzato da non poche problematiche e traumi. Il cantante ha, innanzitutto, ha avuto un lungo matrimonio con Carmela Barbato dal quale sono nati tre figli.

Proprio il minore dei tre LDA parteciperà al Festival di Sanremo con immensa gioia del suo papà che lo ha sempre supportato sin dall’anno scorso, quando è stato un alunno dell’ambita scuola di Amici di Maria De Filippi. Gigi D’Alessio, comunque, dopo aver divorziato da Carmela ha intrapreso una lunga relazione con la cantante di Sora, Anna Tatangelo ben più giovane di lui ma con la quale ha avuto un figlio, Andrea.

La loro storia ha fatto sicuramente sognare tantissimi ammiratori che speravano anche di vedere sigillare il loro amore con un matrimonio. I due hanno temporeggiato così tanto che, alla fine della fiera, si sono definitivamente lasciati. Anna e Gigi conducono, ora, due vite separate legati dall’amore per il figlio in comune, Andrea.

Nel frattempo, proprio Gigi è andato avanti con una nuova compagna dalla quale ha avuto anche una figlia. I 26 anni di differenza non sono un problema è l’amore tra i due sembra andare a gonfie vele. Qualcosa, però, in questa apparente calma familiare pare aver turbato profondente il cantante napoletano.

La dolorosa perdita per Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio ha fatto parlare di sé quando ha postato sul suo Instagram un dolce ricordo della nota cantante Claudia Arvati. I due avevano un bellissimo rapporto tanto che D’Alessio ha dedicato alla donna una caption molto profonda: “Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli. Ciao Claudia”.

Nata nel 1960, la sua morte ha lasciato tutti di stucco compreso Maria Venier che ha ricordato anche lei sui suoi social Claudia, per molti anni corista di Claudio Baglioni. Purtroppo, la notizia ha scosso molto D’Alessio e l’unico, serio, gesto di vicinanza è stato proprio quel bel post dedicato a Claudia.