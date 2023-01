“Ho sbagliato tutto”: Michelle Hunziker l’ha fatta grossa | Dopo Angiolini ne pagherà le conseguenze

Dopo mesi caratterizzati da dubbi e domande, finalmente esce la verità che spiega perché è finita la storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. I due si sono detti addio per un motivo ben preciso: ecco che cosa è successo.

Il motivo della rottura

Durante questa estate sono nati e terminati molti amori decennali: primo fra tutti quello di Ilary Blasi e Totti, ora felicemente fidanzati con altre due persone. Poi Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che dopo mesi turbolenti si sono detti addio.

Nonostante la dolorosa rottura, la conduttrice italo-svizzera ha ripreso in mano velocemente la sua vita, lasciandosi andare a un nuovo amore. Stiamo parlando del medico Giovanni Angiolini: il loro rapporto aveva fatto sognare i fan più appassionati, spettatori di un amore passionale che sbocciava sotto il caldo sole della Sardegna.

Nonostante la passione, la coppia non ha superato il rovente agosto: infatti, i due si sono lasciati a distanza di qualche settimana. Ad annunciare la rottura è stato il settimanale di Alfonso Signorini, Chi, a cui la Hunziker ha rilasciato una scottante confessione.

“Sono contenta di aver sbagliato perché solo così puoi andare avanti”, ha affermato, e sulla storia d’amore con Angiolini dice: “Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare”.

Quella di Michelle Hunziker, però, non è l’unica versione emersa. Tra la folla si è fatta spazio la voce di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ospite Morning News, ha dato un altro punto di vista sulla rottura tra i due.

Il giornalista ha rivelato un’altra verità: dietro l’allontanamento della coppia ci sarebbero le due vite totalmente diverse, che viaggiano su binari paralleli. Insomma, due stili di vita inconciliabili, che hanno portato alla rottura tra i due.

Oltre a questo, la causa sarebbe da ricondurre ai numerosi impegni di lavoro della coppia. La Hunziker, infatti, oltre ad essere una conduttrice televisiva, è una mamma a tempo pieno di tre ragazze e presto diventerà anche nonna.

Angiolini, invece, non ha figli e per questo si dedica totalmente alla sua carriera.

“Lei splendida, lui doppia laurea, visto che è diventato chirurgo estetico, per cui in casa fa anche comodo, ti pare?

Detto questo, è difficile perché lui sta investendo molto sulla sua carriera: ha uno studio a Milano, una Roma e uno in Sardegna, dove viveva. Lei è una donna molto impegnata, è anche manager oltre che showgirl”, ha spiegato Alessi.

Inoltre, il giornalista afferma che la conduttrice avrebbe fatto un passo indietro anche per le figlie minori.

“Lei me lo aveva anche detto che in questo momento della sua vita, dopo la separazione da Tomaso Trussardi, ha fatto di tutto per proteggere le sue piccoline, per cui è un momento molto delicato. Questa è una mia interpretazione, ma una mamma a volte fa un passo indietro per i figli”.