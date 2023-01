“È entrato in casa, ha fatto la doccia ed è morto”: lo straziante momento vissuto da Flavio Briatore, ha visto tutto con i suoi occhi

Flavio Briatore è uno degli imprenditori italiani più conosciuti al mondo. Il suo patrimonio è ricchissimo, difficile da stimare: l’uomo ha tantissime proprietà, per non parlare della ricchezza guadagnata per essere stato direttore esecutivo della scuderia Benetton di Formula 1.

Imprenditore e dirigente sportivo, Briatore è conosciuto principalmente per essere stato team manager di Formula 1 nella scuderia Benetton, diventata in seguito Renault. Oggi è anche a capo del Gruppo Internazionale Majestas, che si occupa di hospitality di lusso.

Le sue capacità imprenditoriali sono indubbie e di conseguenza il suo patrimonio si aggira su cifre spaventose. La sua carriera, pensate, è cominciata come maestro di sci e gestore di ristoranti. Ne ha aperto anche uno suo e proprio questo è stato l’inizio del suo successo imprenditoriale.

Le accuse per truffa

Dopo essere stato accusato di truffe ed essere rientrato in Italia nel 1990 grazie all’amnistia, Briatore comincia a interessarsi al mondo della Formula 1, diventando prima direttore commerciale della scuderia e poi direttore esecutivo dopo il licenziamento di alcuni dei vertici della società.

Flavio Briatore: un patrimonio immenso

L’imprenditore non ha lasciato il segno soltanto per le sue capacità di business, ma anche perché è stato per tanti anni al centro del gossip. Ha frequentato per alcuni anni la bellissima Naomi Campbell e ora, come tutti sappiamo bene, è al fianco di Elisabetta Gregoraci, una delle donne più belle d’Italia.

La sua fortuna, come abbiamo visto, è nata negli anni ’80 grazie alle sue numerose attività nel mondo dello sport, in particolare l’automobilismo. L’imprenditore ha collaborato anche col brand Benetton, stringendo una partnership con Luciano Benetton: questa collaborazione garantirà enormi guadagni a entrambi e li porterà alla ribalta.

Il dramma devastante

Ma l’imprenditore ha anche attraversato momenti difficili. Nel 2015, ad esempio, è venuto a mancare suo fratello Walter, al quale era molto legato. “Ho pensato che faceva la vita che tutti i medici raccomandano, il contrario della mia.

Si alzava alle sei, andava a letto alle nove, lavorava nei campi, con gli ulivi, e produceva un olio straordinario che gli compravo quasi tutto io. È tornato a casa alle sette di sera, ha fatto la doccia, si è seduto sul divano ed è morto. Un infarto fulminante. Ora, la mattina mi faccio la barba, mi guardo allo specchio e sento che siamo fragili” aveva detto.

Oggi la ricchezza di Briatore non è quantificabile, anche perché possiede un numero sterminato di business, aziende e soprattutto case. Volete sapere quali? Innanzitutto ha una villa maestosa a Monte Carlo, dove l’imprenditore ha anche diverse opere d’arte di valore milionario. Oltre a questa ha diversi appartamenti e case in Sardegna, a Londra e Malindi. Tutte ovviamente sono dimore di lusso e piene di ogni comodità si possa volere.