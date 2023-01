“Sono distrutta dal dolore, è stata una morte improvvisa”: Ilona Staller parla per la prima volta del suo lutto più privato

La ben nota ex pornostar Ilona Staller ha detto addio ad una persona a lei molto cara e vicina. Il dispiacere la sta tormentando.

Ilona Staller, meglio nota al pubblico come Cicciolina, è un’ex attrice porno di origini ungheresi. Quasi esattamente un anno fa, più precisamente il 2 gennaio 2022, Ilona ha dovuto dire addio ad uno degli affetti a lei più cari. Stiamo parlando di suo fratello Laszlo Staller, morto improvvisamente la mattina del 2 gennaio 2022. La Staller aveva iniziato così l’anno nuovo 2022: vedendosi costretta a seppellire il suo amato fratello Laszlo.

A comunicare la mesta notizia è stata proprio Ilona che, pubblicando un post sul suo profilo social di Instagram, con una foto dell’adorato fratello annessa, ha così scritto: “Per chiunque gli abbia voluto bene.. il mio fratellino Laszlo Staller… vorrei informarvi che per causa improvvisa malattia è morto il 2 gennaio 2022.

Ilona Staller e la perdita dolorosa

Sono distrutta dal dolore della perdita per la morte improvvisa di mio fratello Laszlo Staller. Era giovane e sano!! La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile in me e in mia sorella Valeria e in tutta la famiglia.”

Dopo questo messaggio di dolore e cordoglio per il lutto improvviso che lei e la sua famiglia si sono visti costretti ad affrontare, Ilona Staller ha anche scritto un messaggio di attacco, parlando di un tema ancora oggi attuale ma molto di più un anno fa.

L’ex attrice porno ha scritto: “È stato vaccinato, con due vaccini e si era sentito male!!!! Mio Dio!!! Ma come è possibile, un uomo adulto che fino a qualche giorno stava benissimo??? Sono talmente desolata …che…??”

Sebbene sia stato scritto in un italiano poco chiaro, a causa del dolore e della rabbia che provava la Staller, ma anche per il fatto che la sua madre lingua non è la nostra, il messaggio tocca chiaramente un argomento scottante, soprattutto un anno fa, ovvero quello dei No Vax.

La situazione controversa

A parte i numerosi messaggi di affetto e cordoglio che Ilona ha ricevuto, altri commenti hanno sollevato il polverone della tematica contro il vaccino anti Covid. Negli anni scorsi, infatti, la domanda chiave è sempre stata: “Mi vaccino o non mi vaccino? Questo è il problema”, un po’ per paura e un po’ per sfiducia, alcuni hanno rinunciato a questa soluzione. Le persone che, invece, hanno aderito alla campagna vaccinale li hanno schedati come No Vax.

Malgrado Ilona Staller, con il suo messaggio, ha sollevato una questione così delicata, non ha risposto direttamente a quei precisi commenti, ma ha voluto comunicare che avrebbe sottoposto il fratello ad una autopsia.