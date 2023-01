“Ma come si fa a pubblicare una foto di questa”: nuovo scandalo per William e Kate, il 2023 inizia malissimo

Gli auguri di Natale 2022 sono stati fatti dagli eredi al trono William e Kate, ma hanno preso una brutta cantonata. Scopriamo che cosa hanno sbagliato.

Il Natale appena trascorso è stato il primo senza la presenza immensa della Regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre, per la quale è stato organizzato un funerale maestoso, trasmesso in diretta televisiva in tutte le parti del globo, rendendolo un evento mediatico mai visto prima.

Adesso, a fare le veci della madre, abbiamo il figlio, Re Carlo III che, deludendo chi sperava di vedere Kate e William sul trono, regna assieme alla Regina consorte Camilla, sempre paragonata all’amatissima Lady Diana che, sebbene sia morta anni fa in un incidente stradale, non lascerà mai il cuore di tantissime persone.

William e Kate sono sempre al centro delle notizie, nazionali ed internazionali, e grazie al loro portamento e alla loro classe ed eleganza, riescono ad attutire i colpi che Harry e Meghan non smettono di assestare alla Royal Family: dalle interviste alle docu-serie fino ai libri.

I duchi del Sussex non perdono mai occasione di denigrare e mettere in difficoltà la Corona Reale, rivelando dettagli privati e minacciando di svelarne altri ancora più piccanti e che dovrebbero rimanere segreti per il bene della Monarchia inglese.

Per fortuna, Kate e William sanno come comportarsi e fanno da contrappeso all’altra coppia. Tuttavia, anche gli eredi al trono hanno fatto un grosso scivolone, proprio in occasione degli auguri di Natale 2022.

Come ogni anno, William e Kate si dedicano agli auguri natalizi, pubblicando delle foto di famiglia meravigliose e perfette, con altrettante didascalie adatte per il lieto evento. Ma nell’ultima fotografia c’è qualcosa di sbagliato.

Accantonando il fatto che ritrae i membri della famiglia in modo eccelso, mostrando come i tre figli stiano crescendo in modo meraviglioso e in straordinaria beltà, un dettaglio non è sfuggito all’occhio attento del popolo di Internet. Stiamo parlando del loro abbigliamento. La famiglia reale è vestita con abiti tipicamente estivi: camice leggere, pantaloni corti fino al ginocchio, scarpe da ginnastica.

Ovviamente, è stata una svista pubblicare una foto con toni così tipicamente estivi, che non hanno nulla a che vedere con il freddo, la pioggia e la neve che si possono trovare nel periodo natalizio. Tuttavia, sebbene ci sia stato questo errore, il mondo intero non può fare a meno di notare quanto questa famiglia sia unita, elegante, bellissima e regale. A William e Kate si perdonano certi piccoli sbagli, commessi in buona fede.