“Oltre 2 milioni di euro”: l’ultima follia del maestro Ernst Knam, non sa più dove metterli

Bake Off è tra i programmi più seguiti di Real Time dedicato alla pasticceria e condotto da Benedetta Parodi. Tra i principali protagonisti di Bake Off c’è anche Ernst Knam, uno dei pasticcieri più famosi al mondo. Ma sapete quanto viene pagato dal programma? Una cifra stellare che vi sorprenderà.

Ernst Knam viene considerato il re del cioccolato ed è uno dei massimi chef conosciuti al mondo e questo non solo per le sue doti di chef ma anche per i suoi format. Uno dei suoi punti vendita nei quali i fan e i golosi vanno a gustare i suoi prodotti è presente a Milano ed è sempre uno dei locali più affollati della città.

Knam sicuramente guadagna molto bene con la sua attività ma di certo la sua fama è cresciuta da quando ha iniziato a collaborare con il format Bake Off condotto da Benedetta Parodi, tra i più seguiti di Real Time.

Ma quanto guadagna Ernst Knam con questo lavoro televisivo? Dalle recenti indiscrezioni sembra che la cifra sia molto alta, vi sorprenderà.

Ernst Friedrich Knam è tedesco ed è nato il 26 dicembre del 1963 e fin da giovane ha sempre coltivato la passione per i dolci e questa cosa lo ha portato a diventare un grande chef, tra i più apprezzati in Europa.

La sua carriera lo ha portato a frequentare diverse città europee per perfezionarsi. Negli anni Novanta si è poi trasferito a Milano dove è stato allievo di Gualtiero Marchesi. Fu nel 1992 che proprio a Milano Knam aprì la sua prima pasticceria, ormai famosissima in tutto il mondo.

Pensate che Knam è diventato nel corso del tempo campione italiano di cioccolato ed ha raggiunto la fama proprio per la sua partecipazione a Bake Off, programma al quale prende parte accanto a Benedetta Parodi da dieci edizioni.

Ma la sua carriera così brillante spazia da un canale all’altro di comunicazione, passando per libri, social, televisione e tutto sempre con il fil rouge della sua passione per i dolci. Sono tutte queste attività insieme a permettergli una qualità della vita alta e a guadagnare molto.

Ecco quanto guadagna Ernst Knam

Ernst Knam è sposato con Alessandra Mion, veneta ma cresciuta a Milano. La moglie è per Ernst un importante punto di riferimento non solo nella vita privata ma anche in quella professionale poiché i due lavorano insieme nel mondo dell’alta pasticceria. Un panettone di Ernst Knam costa circa 65 euro al chilo.

I due insieme guadagnano cifre astronomiche con un fatturato attuale pari a circa 2 milioni di euro. Sul suo canale Instagram lo chef ha totalizzato più di 700mila follower. Ciò che lo rende molto amato è il suo carattere gioviale ma anche discreto.

Tra le sue qualità Ernst Knam ha anche la passione per il viaggio e la scoperta di nuove tradizioni, anche di cucina, negli altri paesi del mondo e questi viaggi lo ispirano anche per le sue creazioni.