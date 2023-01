“Me la sono presa in Africa”: Fiorello racconta la malattia privata | I medicinali non lo hanno aiutato

Il grande comico, cabarettista e conduttore Rosario Fiorello ha fatto una confessione davvero scioccante sulla sua salute. L’uomo che si è sempre mostrato felice e sereno ha dovuto affrontare dei problemi molto importanti. Vediamo di che si tratta.

Rosario Fiorello è sicuramente uno dei più apprezzati conduttori e comici dello spettacolo italiano. I suoi programmi sono dei grandissimi successi di pubblico rendendo Fiorello davvero lo showman per eccellenza. Il conduttore è attualmente impegnato con il programma Viva Radio 2, sul rai 2, dove insieme ad una divertente combriccola commenta ironicamente le notizie del giorno ed invita diversi ospiti.

Inutile dire che anche questa trasmissione nonostante l’orario un po’ ostico, alle 7:15 della mattina, sta avendo un ottimo riscontro di audience a testimonianza di quanto dopo tanti anni Fiorello sia davvero una garanzia.

La sua carriera è iniziata, però, per caso. L’uomo da giovane ha frequentato i villaggi turistici dove da cameriere è diventato il capo animatore. Anche qui era già visibile l’incredibile verve di Rosario Fiorello che lo avrebbe portato fino alla conduzione di Sanremo.

L’edizione presentata con Amadeus è stata una delle più seguite di sempre, molto ironica e divertente che ha contribuito a rendere popolare all’interno della Generazione Z la kermesse di musica più importante in Italia. Dal punto di vista sentimentale Fiorello si ritiene estremamente fortunato.

L’uomo è sposato con Susanna Biondo dal 2003 e con lei ha avuto una figlia nel 2006 Angelica sebbene avesse fatto da secondo padre alla figlia di Susanna avuta da una relazione precedente.

La famiglia vive felice a Roma e i tempi duri del passato sembrano essere un lontano ricordo. In un’intervista rilasciata al podcast di Fedez e Louis Sal chiamato il Muschio Selvaggio, Fiorello, infatti, ha raccontato del suo passato e degli albori della sua carriera. In particolare, si è soffermato su un grave problema di salute che lo avrebbe colpito.

Le confessioni di Rosario Fiorello

Nell’intervista rilasciata a Fedez e Louis Sal del 2021, Rosario Fiorello ha parlato del lungo periodo di depressione che l’ha colpito dopo che, in seguito alla fallimentare partecipazione al Festival del 1995, non ha lavorato per un po’ più in televisione.

Da lì l’uomo ha iniziato anche ad abusare di sostanze stupefacenti ma grazie all’amore per Susanna è riuscito a stare meglio. Nell’intervista, il conduttore, ha dichiarato qualcosa di molto forte che riguarda la sua salute in un momento complicato.

“Ho passato sei mesi in Africa a prendere Clorochina tutti i giorni della malaria…non presi la malaria ma l’epatite si!”. Queste sono le parole di Fiorello in merito alla questione che hanno scioccato ma allo stesso tempo intrattenuto tutti gli ascoltatori.