Amici, arriva il provvedimento per Holden: brutta situazione prima della finale | Potrebbe perdere tutto adesso

Denuncia tremenda per Holden, per il cantante di Amici arriva un pesante provvedimento proprio dal professore impensabile.

Holden, uno dei concorrenti più amati e apprezzati della storica trasmissione televisiva “Amici di Maria De Filippi”, si trova ora in una situazione difficile, proprio mentre è in lizza per la vittoria. Una denuncia tremenda è stata mossa nei suoi confronti, e per il giovane cantante arriva un “provvedimento pesante” direttamente dal professore, una mossa impensabile fino a pochi giorni fa.

Secondo quanto dichiarato dal professore, Holden sarebbe stato raccomandato dalla produzione di “Amici” forse soprattutto perché figliastro di Laura Pausini, ovvero figlio di Paolo Carta, il marito della famosa cantante.

Questa situazione ha fatto emergere delle critiche feroci verso il giovane concorrente, soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti che hanno avuto luogo nelle fasi cruciali del programma. Nell’ultima puntata, Holden non si è preparato adeguatamente per la cover richiesta nell’ultimo guanto di sfida, deludendo anche il suo stesso maestro Rudy Zerbi.

Quest’ultimo lo ha accusato di non lavorare per la squadra, mettendo in evidenza il fatto che, mentre gli altri concorrenti si preparavano per la sfida, Holden stava lavorando al suo EP fino a tarda notte. Le dure critiche, proprio a un passo dalla finale, sono arrivate da un illustre professore: vediamo meglio.

Le dure parole del professore

Stiamo parlando di Luca Jurman storico professore della trasmissione di Maria. Tra gli allievi seguiti in passato da Luca Jurman ad “Amici” ricordiamo nomi come Marco Carta, Alessandra Amoroso, Valerio Scanu e Silvia Olari. L’uomo non gradisce per nulla Holden e non trova il senso della sua presenza nel talent show, poiché per lui il giovane concorrente meritava una “punizione” per aver dato priorità al suo lavoro piuttosto che al guanto di sfida previsto. Inoltre, Jurman ritiene che la produzione di “Amici” abbia trattato Holden in modo speciale, sorvolando sul suo caso di impreparazione senza adottare alcuna penalità nei suoi confronti.

Le parole di Luca Jurman sono state forti e senza mezzi termini: durante una live molto critica diventata tanto virale su TikTok, Jurman ha espresso il suo disappunto nei confronti di Holden e della produzione di “Amici”. “Ciao! Cosa ca**o ci stai a fare lì?“, ha esordito Jurman, rivolgendosi al giovane concorrente. “Povero ciccio, ma se stavi zitto facevi una figura migliore. Potevate dire che non eravate riusciti a preparare il guanto e accettavate la sconfitta a tavolino“.

Luca Jurman non risparmia critiche

Nonostante sia ancora coinvolto in una causa legale contro le società produttrici di “Amici di Maria De Filippi” come la Fascino proprio per le dichiarazione fatte contro la trasmissione di Canale 5, Luca Jurman non ha evitato critiche nei confronti di Holden. “Ma questa è una grandissima figura di mer*a“, ha dichiarato Jurman. “Nessuno dice niente, tutti a giustificarlo. Ve l’ho detto all’inizio che era ‘San Holden’ o no?”.

La situazione tra Jurman e Amici si fa sempre più delicata: l’esperto di canto non riesce a sorvolare quando vede un comportamento scorretto ma rischia altre azioni legale da parte della stessa societa della De Filippi. Intanto, il focus rimane l’imminente finale di “Amici” e il destino del giovane cantante Holden è tutt’altro che certo. Resta da vedere come e se questa situazione influenzerà il verdetto finale.