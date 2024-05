Anna Tatangelo, ‘Ha toccato il fondo’ dopo Gigi si è ridotta così: ecco chi l’ha salvata | Dopo anni la verità

Una confessione che lascia tutti senza fiato, nessuno poteva immaginare che per Anna Tatangelo fosse andata così male dopo Gigi.

Anna Tatangelo è tornata in televisione: ospite a Verissimo insieme a Michelle Hunziker, ha presentato il nuovo show “di coppia” insieme alla showgirl bionda, Io Canto Family.

A esibirsi sulle note delle canzoni più amate saranno ragazzi tra i 10 e i 15 anni insieme alle loro famiglie, e chi meglio di Tatangelo poteva co-condurre uno show sul canto?

Le due donne hanno dimostrato di avere una grande sintonia e per questo lo show si prospetta già un grande successo. Ma non tutto è facile come sembra: dopo l’addio a Gigi D’Alessio, per la cantante niente è stato semplice.

Ai telespettatori ha rivelato una verità devastante sulla sua vita dopo la separazione, tanto brutta che nessuno se l’aspettava. Fa davvero tristezza vederla così.

La fine di una relazione bellissima

Quando Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno annunciato la loro rottura, tutti speravano che ci fosse un ripensamento che però non ci è stato. Pur avendo provato in tutti i modi di trovare un punto d’incontro, alla fine le divergenze si sono fatte sentire. I due sono rimasti comunque in buoni rapporti, soprattutto per amore del figlio Andrea, ma per la cantante tutto è cambiato dopo la rottura.

Tatangelo ha rivelato ciò che è stato della sua vita dopo la fine della storia col cantante, quello che ha dovuto affrontare e quanto dolore ha dovuto attraversare. Nessuno si sarebbe mai aspettato di scoprire questa verità tremenda e ora i fan della donna non riescono a togliersi dalla testa le fatica che ha dovuto fare la cantante per continuare ad andare avanti.

La verità di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Per i due non è stato semplice rifarsi una nuova vita, e la cantante non ha avuto problemi ad ammetterlo. La donna ha raccontato ai suoi follower di “aver toccato il fondo” e per questo di essere stata seguita da una terapista dopo l’addio al suo compagno, non solo per superare la separazione ma anche per far fronte alla perdita di sua madre, un lutto che l’ha colpita profondamente.

Ad aiutarla, oltre a un professionista, sono stati anche suo figlio Andrea e il nuovo compagno Mattia Narducci. I due ora vivono la loro relazione e sono felici, e Anna Tatangelo può finalmente affermare di essere riuscita a superare quel periodo terribile dopo la fine della relazione col cantante. Per lei adesso si aprono nuove occasioni di carriera e la cantante non ha intenzione di fermarsi davanti a nulla, forte degli insegnamenti che le persone vicino a lei le hanno trasmesso.