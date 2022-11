Diletta Leotta pronta a lasciare l’Italia? Gli ultimi avvenimenti parlano chiaro

Diletta Leotta e Loris Karius hanno da poco iniziato a frequentarsi e questo sembra essere il periodo ideale per andare in vacanza per i calciatori italiani vista la pausa dovuta ai mondiali. Molti hanno optato per una fuga fuori stagione.

Nelle settimane passate Diletta Leotta aveva raggiunto il suo compagno a Londra che rispetto a Newcastle è lontano circa cinquecento chilometri e poi lui aveva fatto il viaggio a ritroso per lei, ora si trovano di nuovo insieme e in questi giorni i fan di Diletta Leotta hanno iniziato a sospettare un trasloco definitivo per l’influencer.

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius va a gonfie vele e i due sono usciti allo scoperto, ormai è ufficiale e ciò si evince dal fatto che la coppia non ci ha metto molto a farsi vedere. Nelle scorse settimane la coppia è andata Miami per concedersi una pausa al sole e proprio lì i due sono stati paparazzati da alcuni fotografi del settimanale Chi. La coppia però non si è curata di ciò e si sono goduti le loro giornate al sole.

In merito a questa storia d’amore travolgente il settimanale Chi, appunto, ha scritto: “Fortuna che Diletta aveva studiato inglese in modo intensivo nell’ultimo anno, le è servito anche in amore. Ora ci chiediamo: quanto durerà questa volta? E, soprattutto, Karius saprà trovare la formula magica per non far scappare Diletta? Domande che si inseguono sotto gli ombrelli di questo autunno piovoso, mentre i campionati di calcio sono fermi per i Mondiali”.

Diletta abbandona l’Italia?

Per il momento non è dato sapere se la coppia resisterà ma quello che è certo è che il portiere tedesco oggi nel Newcastle in Premier League, è il secondo calciatore con cui Diletta Leotta ha una storia. Già nel 2008, quando viveva a Catania e non era ancora famosa ma si limitava a collaborare con Antenna Sicilia frequentava Michele Paolucci, attaccante di scuola Juventus che in quella stagione era andato in prestito proprio in Sicilia.

Molti fan di Diletta però in questo periodo sono molto preoccupati per questa sua storia con Loris, dal momento che lui deve stare in Inghilterra, temono che lei decida di seguirlo e lasciare il Paese.

Di certo Diletta sembra non pensare più a Giacomo Cavalli, il modello che frequentava prima e che solo poche settimane fa l’aveva accompagnata al matrimonio del fratello, il chirurgo plastico Mirko Manola. Loris Karius non è da meno, dal momento che ha diverse ex alle spalle, una più bella dell’altra, molte di queste sono modelle, anche se per il momento lui sembra molto preso.

Pochi giorni fa Diletta ha debuttato su DAZN, per commentare la partita di Champions League del Napoli a Liverpool. Quest’ultima è un’altra ragione che lascerebbe pensare a un suo esodo dall’Italia.