Totti e Ilary beccati insieme, la foto clamorosa che profuma di nozze: abito bianco e torta | Ritorno di fiamma?

Ilary Blasi e Francesco Totti di nuovo insieme, l’occasione appare subito importante e ha un profumo di matrimonio. I fan impazziscono.

I social sono impazziti dopo che è stata pubblicata una foto di Francesco Totti che sembrerebbe raccontare di un ritorno di fiamma tra l’ex calciatore e Ilary Blasi.

Tutti conosciamo la vicenda della loro separazione, abbiamo appreso quanto è stata dolorosa e il tradimento dell’ex calciatore nei confronti dell’ex moglie, raccontato proprio da Ilary nel suo docufilm.

Ci sono ancora tanti punti oscuri nella vicenda, dubbi a cui nessuno dei due ha risposto e provocazioni non raccolte. Il gossip vorrebbe sapere di più, ma ormai sembra che la situazione si sia risolta.

Anzi, più che risolta: a quanto pare Totti è tornato da Ilary e i due si sono addirittura mostrati in bianco davanti a una torta. Ma cosa sta succedendo? All’improvviso è tornato l’amore?

Ritorno di fiamma?

Quando le acque sembravano finalmente essersi calmate, ecco che emergono nuovi, inquietanti aggiornamenti sulla storia Totti-Blasi. Dopo mesi di notizie sui due, attacchi e frecciatine, sembra che l’ex coppia sia pronta a lasciare il passato alle spalle e addirittura rifare il grande passo. Gli utenti sono letteralmente impazziti perché la foto sembra raccontare proprio questo.

Per quanto assurda possa sembrare la situazione, c’è una spiegazione molto semplice, anche se il gossip non si placa. Gli utenti sono convinti che al fianco di Totti c’è proprio Ilary e difficilmente cambieranno idea. Un nuovo scandalo si profila all’orizzonte e questa volta serviranno grossi sforzi per evitare che vada fuori controllo.

Totti, nuova svolta

Niente paura: Totti e Noemi fanno sul serio, e lo dimostra la foto scattata in occasione della prima comunione di Tommaso, il figlio della donna. Elegantissimi in bianco, i due stanno festeggiando il traguardo del bambino, ma i commenti sono tutt’altro che dolci: tanti utenti hanno accusato Totti di aver trovato una “copia” di Ilary. La somiglianza tra le due in effetti c’è, ma questo non giustifica l’ondata di cattiveria che i due si sono ritrovati a dover fronteggiare.

L’ex calciatore sembra sereno vicino alla sua nuova compagna, in una famiglia allargata che lo ha accolto a braccia aperte. Lo stesso si può dire di Ilary e Bastian: due si stanno godendo il loro amore senza più nascondersi. Eppure c’è chi continua a portare a galla il discorso della somiglianza, attaccando Noemi. In questi casi il silenzio della coppia è la soluzione migliore: le persone continueranno comunque a parlare, quindi tanto vale continuare sulla strada che hanno scelto, incuranti del giudizio altrui.