Francesco Totti, aria di crisi tra i due: il gesto sui social lo hanno notato tutti | Altro che vacanza felice

Sembra che per Francesco Totti non ci sia tregua e che una nuova crisi sia in atto; infatti, il gesto social lo hanno notato tutti.

La vita da separati continua e si vede da come Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di trascorrere le appena passate vacanze pasquali. L’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi, sostituita da Vladimir Luxuria, ha deciso di restare a casa assieme alla figlia più piccola Isabel mentre l’ex capitano della Roma è partito per le Maldive in compagnia di Noemi Bocchi, ma non solo.

Infatti, Totti ha deciso di fare una vacanza con la sua famiglia allargata e di partire per le Maldive assieme a Noemi, a sua figlia Sofia, alla secondogenita Chanel e al suo fidanzato Cristian Babalus. Nonostante il Pupone provi ad avere dei momenti di tranquillità, la separazione dalla Blasi è ancora un tema molto scottante e la sua complessità potrebbe nascondere qualcosa di preoccupante.

Tra i due sembra che qualcosa si sia rotto definitivamente e anche durante le vacanze si percepisce aria di crisi. Francesco sperava in un momento di relax ma altro che vacanza felice, qui le cose stanno per disintegrarsi in mille pezzi. I fan dell’ex calciatore lo hanno notato subito e il popolo del web si è scatenato in commenti che palesano l’amara verità.

Durante queste vacanze pasquali trascorse alle Maldive, Francesco ha voluto documentare gli eventi sul suo profilo social di Instagram per coinvolgere tutti i suoi fan. Il suo gesto altruista ha, però, scatenato le masse che hanno commentato i vari post mettendo in evidenza un dettaglio che potrebbe indicare una crisi in arrivo.

Relazione in bilico

Molti utenti del web hanno, infatti, notato come sul profilo social della secondogenita di Ilary e Francesco non ci siano foto o video che la mostrino in compagnia della Bocchi. Questo dettaglio è stato notato da tutti ma pare che Totti non ci abbia ancora fatto caso. Tuttavia, la scelta di Chanel di estraniare la nuova compagna del padre dal suo profilo social potrebbe essere un sentore di rimorso.

La ragazza, infatti, potrebbe non provare emozioni particolarmente positive nei confronti di Noemi dato che anche lei sarebbe la causa della separazione dei suoi genitori. Tuttavia, dietro alla decisione di Chanel Totti di non pubblicare né foto né video con la Bocchi sul suo profilo Instagram potrebbe esserci anche un altro tipo di emozione.

La mossa di Chanel

Molti utenti del web hanno sottolineato come Chanel abbia eclissato Noemi dalle sue foto e dai suoi video postati sul suo profilo social ipotizzando che la ragione potrebbe essere un sentimento di rancore verso la donna. Tuttavia, altri commenti fanno pensare ad un altro motivo per il quale Chanel ha deciso di agire in questo modo.

Dal momento che tutti e tre i figli della Blasi e di Totti frequentano entrambi i genitori, Chanel ha deciso di non pubblicare nulla assieme a Noemi Bocchi per evitare di ferire in qualche maniera i sentimenti della madre. Un gesto davvero maturo quello di una quasi diciassettenne nei confronti della sua mamma Ilary.