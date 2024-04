“Vivo con i topi”, il figlio è un Vip famosissimo: la madre costretta nel degrado più totale | Adesso lo sanno tutti

Una situazione da pelle d’oca quella venuta alla luce, la madre del famoso vip vive con i topi in casa. Abbandonata al degrado.

Sentiamo spesso di vip che elogiano il loro rapporto con i genitori e li ringraziano per averli supportati nel loro percorso, ma non tutte le storie sono rose e fiori.

Ci sono anche alcuni casi in cui i personaggi famosi hanno un pessimo rapporto con la madre e il padre e non lo nascondono. Ma da qui a lasciare che la propria madre viva in una topaia ce ne passa.

È il caso di uno dei vip più famosi al mondo che, a quanto pare, ha lasciato sua madre a vivere nel degrado più totale mentre lui se la spassa con il lusso più sfrenato, godendosi i suoi soldi fino all’ultimo centesimo.

La notizia ha sconvolto molti perché, come ha mostrato la donna, è costretta a vivere in un posto sudicio, con i topi che infestano la casa e senza un soldo per mantenersi. Una situazione di tristezza incredibile che ha lasciato senza parole.

Lui famosissimo, lei vive in una topaia

Da una parte una ricchezza quasi incalcolabile, dall’altra una condizione di vita al limite, in una casa dove proliferano i topi e la sporcizia: non si vorrebbe credere a certe situazioni, eppure è proprio così. A denunciare queste difficoltà è stata la madre di un vip famosissimo, raccontando a The Daily Mail di come affronta le sue giornate nel degrado.

Immagini che spezzano il cuore e raccontano di mondi che non sono poi così lontani da noi. Molti si sono chiesti come mai la donna si sia ritrovata in una situazione del genere e soprattutto perché il figlio, con le possibilità che ha, non la sta aiutando. Un’ingiustizia vera e propria. O forse no?

Il vip ha abbandonato la madre?

Ma di chi stiamo parlando? Ci riferiamo a Nolito, pseudonimo di Manuel Agudo Durán, ex calciatore spagnolo conosciuto soprattutto per la sua carriera nel Celta Vigo. Grazie alle sue ottime capacità tecniche, Durán vanta una carriera impeccabile e ancora oggi è seguito moltissimo sui social da coloro che lo hanno sempre supportato. Ma sua madre ha gettato un’ombra su di lui raccontando di vivere in una situazione tremenda, in mezzo ai topi, e di doversi anche occupare di due figli piccoli.

Ma perché Durán ha abbandonato la madre? I due alcuni anni fa hanno avuto un litigio molto pesante che li ha allontanati. La madre di Durán, inoltre, lo ha sempre lasciato solo durante l’infanzia ed è stata in carcere per droga e prostituzione. La donna non si è mai occupata del figlio e i rapporti sono stati sempre inevitabilmente difficili, fino a che non c’è stata la rottura definitiva. La madre di Durán ha denunciato la situazione in cui si trova sperando in un riavvicinamento, ma difficilmente l’ex calciatore tornerà sui suoi passi, considerando ciò che ha dovuto sopportare durante la sua vita.