Maddalena Corvaglia, il ricordo di Vasco Rossi fa commuovere tutti: “È stato lui a…” | Un gesto toccante

Maddalena Corvaglia ha voluto omaggiare il rocker Vasco Rossi con un ricordo emozionante, lo aveva fatto per lei…

Una delle showgirl più apprezzate e seguite del panorama televisivo italiano è Maddalena Corvaglia, resa nota al pubblico del Bel Paese grazie al famoso tg satirico in onda su Canale 5 da ben 36 anni, ovvero Striscia la notizia. Questa trasmissione ha rappresentato la svolta per Maddalena, che le ha permesso di entrare nel mondo dello spettacolo.

Facendone parte, la Corvaglia ha fatto amicizia con volti noti della tv e non solo. Oltre all’amicizia ormai finita con Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia ha avuto l’onore e la gioia di incontrare e conoscere molto bene un pilastro della canzone italiana, vale a dire Vasco Rossi. Il cantautore italiano ha significato molto nella vita dell’ex velina di Striscia.

Uno dei maggiori esponenti della musica rock in Italia ha cambiato profondamente l’esistenza della Corvaglia, rendendola più unica che rara e facendo felice una giovane ragazza. Pochi giorni fa, durante una lunga intervista concessa a Il Messaggero, Maddalena ha parlato sia della sua vita professionale che di quella privata.

Adesso sappiamo che l’ex velina vive in Spagna con sua figlia e che non si pente di nessuna delle scelte fatte nella sua vita. La Corvaglia ha ammesso che se non avesse fatto la velina a Striscia la notizia sarebbe diventata un avvocato come suo fratello e suo padre, ma il destino ha avuto altro in serbo per lei.

Un’amicizia troncata di netto

Nonostante i numerosi anni trascorsi insieme e la profonda amicizia che era nata tra Maddalena ed Elisabetta, le due hanno troncato il loro rapporto di amicizia in maniera definitiva. Ancora oggi i motivi restano vaghi, non spiegati in modo chiaro, lasciando i loro fan pieni di dubbi e domande. Tuttavia, la Corvaglia ha spostato velocemente l’attenzione dell’intervista ricordato con più affetto un altro VIP.

Stiamo parlando di Vasco Rossi, al quale l’ex velina ha voluto dedicare qualche parola rievocando un dolce ricordo inerente ad uno dei rocker più amati di sempre. Vasco Rossi ha, infatti, compiuto un gesto che difficilmente verrà dimenticato da Maddalena che, gelosamente, lo custodirà nel suo cuore per il resto della sua vita.

Il gesto di Vasco Rossi

Questo ricordo è tanto prezioso quanto unico per la Corvaglia e non dimenticherà mai quello che Vasco ha fatto per lei. Maddalena Corvaglia ha voluto omaggiare Vasco Rossi con un ricordo che in pochi conoscono. Stiamo parlando del fatto che è stato proprio il rocker ad averle presentato il suo ex marito, Stef Burns.

Quest’ultimo, infatti, è il chitarrista di Vasco ed è stato presentato alla Corvaglia proprio dal cantante in persona. Stef e Maddalena sono stati sposati dal 2011 al 2017 e l’ex velina ne sarà per sempre grata a Vasco. Quest’ultimo, inoltre, ha scritto anche una canzone dedicata alla coppia Corvaglia-Burns: Stammi vicino.